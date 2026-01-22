Beinasco, bonus del Comune per chi sceglie di usare i mezzi pubblici

Anche nel 2026 il Comune di Beinasco sostiene chi sceglie i mezzi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola con un contributo di 50 euro.
Chi può richiederlo
Tutti i residenti a Beinasco che nel corso dello scorso anno avevano acquistato un abbonamento annuale o plurimensile (minimo 6 mesi) per la rete urbana o suburbana.
Come fare domanda
La richiesta può essere presentata esclusivamente online su https://servizi.comune.beinasco.to.it/, accedendo con SPID o CIE alla sezione "Sviluppo del territorio e valorizzazione ambientale → Politiche ambientali → Bando trasporto pubblico 2025.
La scadenza dei termini per presentare domanda sono le ore 12 del 20 marzo prossimo.