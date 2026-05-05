Pro&Out e i lavoratori in bilico, la replica degli addetti: "Generali è committente finale del servizio, chiediamo garanzie"

Non si placa il botta e risposta sulla vicenda della Pro&Out, l'azienda che nei giorni scorsi ha visto i suoi lavoratori manifestare davanti al Grattacielo della Regione chiedendo garanzie per il proprio lavoro (rischiano di rimanere a casa dal 15 giugno). Su di loro, infatti, incombe il licenziamento a causa di costi che - risalendo la catena di committenza che arriva anche ad Assicurazioni Generali - finiscono per rimanere stritolati tra tipologie di contratto e garanzie che traballano.

A questa protesta ha fatto poi seguito la presa di posizione della stessa azienda, improntata al dialogo e all'intenzione di mantenere l'occupazione degli addetti coinvolti. Ma i lavoratori non ci stanno e rilanciano: "Nel leggere la replica aziendale vogliamo chiarire un aspetto fondamentale: Generali assicurazioni in qualità di Committente finale del servizio non può essere considerata estranea alla vicenda. Non lo diciamo noi, ma la normativa riguardante gli appalti: noi operatori in primis utilizziamo utenze Generali, non sta a noi ricordare gli obblighi specifici regolamentati dal sistema degli appalti".

"Pertanto - proseguono -, pur non intervenendo direttamente nella gestione operativa, la Committente, vale a dire Generali, ha un ruolo preciso nel garantire che l’intera filiera dell’appalto rispetti diritti e tutele dei lavoratori. Per questo motivo, la nostra richiesta di un intervento anche da parte della Committente è legittima e coerente con il quadro normativo vigente".