Bocconi avvelenati, è allarme a Moncalieri e Beinasco per gli amici a quattro zampe

Torna l'allarme legato ai bocconi avvelenati nell'area sud di Torino. Se nel recente passato era stata Nichelino a segnalarsi in negativo, gli ultimi casi si sono registrati a Moncalieri e Beinasco. Con i proprietari degli amici a quattro zampe che hanno fatto girare la notizia sui social, anche per mettere in guardia tutti.

Nella zona di Borgo Melano a Beinasco

In zona Borgo Melano a Beinasco sono stati segnalati polpettoni di carne lasciati in mezzo all'erba. L'invito, quindi, è a prestare assoluta attenzione, per evitare che i cani possano ingerire una combinazione potenzialmente letale.

L'area cani di via Ada Negri a Moncalieri

A Moncalieri, invece, ad attirare l'attenzione sono stati alcuni sacchetti pieni di ossa di pollo. Nell'area cani di via Ada Negri qualcuno ha visto un signore allontanarsi in gran fretta dopo averne buttati.

Il proprietario di un amico a quattro zampe ha subito raccolto il tutto, ma c'è il timore che altre zone possano essere state interessate da questo fenomeno di assoluta inciviltà e crudeltà verso gli animali.