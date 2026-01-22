Panettoni solidali: Nova Coop dona oltre 100 mila euro alla Croce Rossa piemontese

Grazie ai panettoni Coop, la Croce Rossa Italiana in Piemonte potrà aiutare le famiglie in difficoltà con buoni pasto del valore di quasi 10 mila euro.

"Un dolce per te, uno in buono, uno in dono"

L'iniziativa solidale di Natale di Nova Coop "Un dolce per te, uno in buono, uno in dono" ha visto acquistare da parte dei soci 29.480 prodotti tra il panettone classico, il panettone senza canditi o il pandoro classico da un chilogrammo, tra il 18 e il 24 dicembre. Di questi, 2.016 panettoni sono stati consegnati, tramite la Croce Rossa, prima di Natale alle famiglie che assiste, e il resto è stato donato questa mattina in buoni spesa, per un valore complessivo di 109.856 euro.

È questo il bilancio dell’iniziativa nazionale promossa da Coop Italia nel periodo natalizio 2025 e declinata sul territorio da Nova Coop, insieme alle cooperative del Distretto Nord Ovest (Coop Liguria e Coop Lombardia), a supporto delle persone e delle famiglie in difficoltà assistite dall’ente di volontariato.

La scelta di sostenere la Croce Rossa piemontese

In Piemonte, Nova Coop ha scelto di concentrare l’intero valore dell’iniziativa su un unico beneficiario, individuando nel Comitato regionale della Croce Rossa Italiana il partner più adatto a garantire un impatto diffuso e capillare sul territorio. I buoni pasto donati saranno utilizzati dalla Croce Rossa per il sostegno concreto a famiglie e persone in difficoltà.

Come sottolineato dal Presidente Nova Coop Ernesto Dalle Rive e dal presidente del comitato regionale del Piemonte della Croce Rossa Italiana, il legame tra Coop e CRI è duraturo grazie alla stessa visione. "Nella solidarietà si muovono soggetti che hanno titolarità a farlo e altri che fanno marketing sociale - ha commentato Dalle Rive - e noi fin dalla nostra nascita vogliamo essere per la comunità un elemento di valore aggiunto, un punto di riferimento per sviluppare azioni positive per il territorio. Crediamo sia un gesto di grande valore proporre ai nostri Soci un modo per trasformare il loro acquisto anche in un aiuto alle persone meno fortunate, per tramite di una realtà profondamente radicata sul territorio come la Croce Rossa Italiana".

"Siamo profondamente grati a Nova Coop, alle sue Socie e ai suoi Soci, per questa iniziativa solidale - ha aggiunto Ferrero - che rende ancora più solida una collaborazione che prosegue da anni e che, grazie a questo importante contributo, consentirà ai nostri Comitati territoriali di rafforzare le attività sociali e di assistenza a favore delle persone e delle famiglie più fragili del Piemonte".

La consegna delle eccedenze alimentari

Come spiegato da Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali Nova Coop, la collaborazione tra Nova Coop e Croce Rossa Italiana già da anni si concretizza con la consegna periodica ai gruppi di volontari locali delle eccedenze alimentari non più vendibili ma ancora utilizzabili, con le raccolte straordinarie di beni di prima necessità e con ulteriori collaborazioni legate a specificità locali.