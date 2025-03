Manifestazioni al Meisino: 39 persone indagate per violenza e danneggiamento

La Polizia di Stato della Questura di Torino ha notificato l’avviso di garanzia, emesso dalla Procura della Repubblica, a 39 persone indagate per violenza privata aggravata e danneggiamento.



Gli episodi contestati, che riguardano 14 incidenti distinti, hanno visto l'interruzione delle attività lavorative per la costruzione del Centro per l'educazione sportiva e ambientale del Comune di Torino, situato nel Parco del Meisino.



In alcuni casi, le recinzioni del cantiere sono state danneggiate durante queste azioni.