Nichelino, 2500 'furbetti del semaforo rosso' pizzicati nell'ultimo anno

L'occasione è stata la celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. A Nichelino il comandante dei 'civich' Giustino Goduti ha reso noti i risultati dell’attività svolta nell'anno appena concluso.

Più controlli e presidio del territorio

Nel 2025, tra gli interventi svolti dal Corpo, spiccano i risultati significativi dell’attività di prevenzione e controllo della circolazione stradale, grazie all’introduzione di una quotidiana presenza nei punti più critici del territorio. Accanto ai presidi lungo le principali arterie cittadine, sono stati incrementati i controlli da remoto, con l’impiego delle apparecchiature tecnologiche T-Red, Targa System e tecnologia OCR, strumenti che si sono dimostrati efficaci nel contrasto ai comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale.

2500 passaggi con il semaforo rosso

Soltanto gli accertamenti da remoto hanno consentito alla Polizia Locale di Nichelino di contestare 2.500 violazioni per il passaggio con semaforo rosso, 413 per l’omessa revisione dei veicoli e 114 per la mancanza di copertura assicurativa. Particolarmente confortanti in questo senso i dati sull’infortunistica stradale, attività migliorata con l’introduzione del rilievo digitale tramite apparecchiatura I-CAM, utile ad ottenere precisione, riduzione dei tempi d’intervento e ottimizzazione nella gestione dei dati.

Nessun incidente stradale mortale

Proprio i dati hanno confermato l’importante riduzione rispetto al passato degli infortuni stradali: nessun sinistro stradale con esito mortale, diminuzione del 5% di quelli con lesioni alle persone e addirittura ridotti del 46% quelli con soli danni materiali.

Il Comandante Goduti ha sottolineato: “Si tratta di risultati concreti, che confermano come la combinazione di prevenzione, tecnologia e presenza sul territorio, rappresenta la strategia per migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana, obiettivi che continueranno a guidare in futuro l’azione del Corpo di Polizia Locale”.