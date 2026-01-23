Circoscrizione 5, arriva il Distretto Urbano del Commercio: via libera da Regione e Comune

Un risultato che “gratifica particolarmente” per il lavoro svolto in questi mesi insieme ai presidenti delle associazioni dei commercianti e ad altri soggetti che a breve verranno coinvolti attivamente per il bene della Circoscrizione 5. A sottolinearlo è Alfredo Ballatore, coordinatore al Commercio, commentando il via libera alla costituzione del Distretto Urbano del Commercio (Duc) sul territorio.

La conferma arriva grazie all’apertura della Regione Piemonte, che attraverso l’assessore Paolo Bongioanni ha consentito la realizzazione di ulteriori due Distretti Urbani del Commercio, e alla Città di Torino, che ha recepito l’istanza presentata. Un passaggio che segna, secondo Ballatore, un risultato politico e amministrativo di grande rilievo per il territorio.

"Un impegno formale - spiega Ballatore -, che rappresenta il coronamento di un intenso lavoro di confronto e che vede l’Assessorato condividere e fare propri i principali punti programmatici presentati come necessari e non più rimandabili".

Il progetto del Duc punta a valorizzare il tessuto commerciale locale, contrastare la desertificazione delle strade attraverso il riuso dei locali sfitti e rafforzare l’offerta commerciale e la nuova imprenditorialità, elementi ritenuti fondamentali per garantire un futuro alle micro e piccole imprese del quartiere.

Il fatto che queste linee di intervento siano state confermate come parte integrante del piano cittadino “Torino Compra Vicino” dimostra, secondo il coordinatore al Commercio, che la voce della Circoscrizione 5 è stata ascoltata. "Un ulteriore ringraziamento all’assessore Maurizio Marrone per il supporto garantito all’iniziativa".