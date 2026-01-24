A Davos Zelensky ringrazia Ursula ma sgrida l’Europa

Da un lato ha sgridato i suoi ultimi sostenitori politici e finanziari, e dall’altro li voleva esortare a fare e a dare di più. Il presidente ucraino sembra che consideri Kiev già totalmente in Europa dicendo “Quando siamo uniti, siamo invincibili”.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , poi torna al voi quando intende sgridare Bruxelles. Al tempo stesso si è detto grato verso chi ha deciso il congelamento a tempo indefinito dei patrimoni russi in Europa. Ha quindi ringraziato esplicitamente Antonio Costa e Ursula von der Leyen. Quest’ultima ha risposto ribadendo l’impegno suo e dei suoi colleghi verso l’Ucraina, lodando i suoi cittadini per il sacrificio “al quale non saremo mai pari”. Ed ecco che Zelensky torna alla carica dando degli ignavi agli europei che cercano di non mettersi troppo contro l’orso russo. Lui vorrebbe invece un contrasto a tutto campo verso Mosca, conscio che così rischiamo tutti un conflitto apocalittico.

Ma per lui ciò che conta è che l’Europa prenda in mano il suo destino di potenza globale e non rimanga confinata in un ruolo secondario rispetto agli USA. Asserisce infatti che le beghe interne all’Unione e la mancanza di vera volontà politica dei suoi leader mantengono l’Europa al livello di “bellissimo caleidoscopio frammentato di piccole e medie potenze”.

Infine scherza sulle poche decine di soldati inviati in avanscoperta sul suolo groenlandese, una mossa tanto ridicola quanto inutile, perché non lancia alcun vero messaggio a nessuno. Di certo non mette in allarme gli USA né spaventa la Russia o dà da pensare alla Cina. E nemmeno protegge la Danimarca, lo Stato più direttamente interessato dalla questione.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.