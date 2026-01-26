Gtt sospende 71 controllori interinali, Catizone (Lega): "Serve chiarezza"

Il consigliere comunale della Lega Giuseppe Catizone chiede chiarezza a Gtt sulla sospensione di 71 lavoratori interinali. Secondo alcuni rumors, l'azienda di corso Turati avrebbe congelato i contratti a decine di controllori e assistenti alla clientela.

Tanto da spingere l'esponente del Carroccio a presentare un'interpellanza sul tema e a dichiarare: "Stupisce il blocco improvviso della formazione e la sospensione di personale già selezionato: un danno al servizio e uno spreco di risorse pubbliche.”

Stop ad 11 assistenti alla clientela

Secondo quanto emerso, GTT avrebbe "stoppato" 11 assistenti alla clientela già operativi (7 provenienti dall’agenzia Gi Group e 4 da Umana) per motivi tecnici o amministrativi non precisati. Personale che, secondo indiscrezioni interne, risulterebbe stipendiato regolarmente fino a fine febbraio ma senza prestare servizio.

“Se venisse confermato che l'azienda - attacca Catizone - stia pagando del personale di agenzie interinali per non lavorare, a causa di errori nelle procedure di selezione o ripensamenti tardivi, ci troveremmo davanti a un evidente spreco di risorse”.

Stop alla formazione per altri 60 lavoratori

Il blocco non riguarda però solo chi è già in organico. L’azienda avrebbe infatti fermato anche l’avvio del percorso formativo per altri 60 nuovi controllori, che avrebbero dovuto prendere servizio entro i prossimi 15 giorni.

“Mentre la città lamenta disservizi e carenza di personale sui mezzi, GTT congela l'ingresso di personale per 'ulteriori accertamenti' dell'ultimo minuto. Perché queste verifiche non sono state fatte prima? Chi pagherà per questo ritardo?” conclude il consigliere.

