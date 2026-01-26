Technosilos eccellenza ingegneristica nella gestione delle materie prime è Partner Ufficiale dell'IDA Summit 2026 a Torino

L'adesione a questo summit globale conferma il ruolo di Technosilos come protagonista dell'innovazione industriale, portando la propria esperienza in automazione e gestione delle materie prime nel cuore di uno degli appuntamenti più significativi per il settore del design e dell'automazione industriale.

Technosilos: asset strategici e innovazione

Nell'attuale panorama industriale, caratterizzato da una complessità crescente e da cicli di innovazione sempre più rapidi, Technosilos si posiziona come partner d'eccellenza nella fornitura di servizi avanzati di ingegneria e consulenza tecnica. La storia dell'azienda è un percorso di costante evoluzione, segnato dal passaggio da realtà consulenziale specializzata a pilastro strategico per lo sviluppo di sistemi meccanici complessi e automazioni ad alto valore tecnologico.

Dalla genesi alla leadership di settore

La fondazione di Technosilos rispondeva a un'esigenza specifica del mercato: la necessità di un'integrazione fluida tra le fasi di concept progettuale e la fattibilità industriale. Fin dalle sue origini, l'azienda ha interpretato il ruolo del progettista non come un semplice esecutore, ma come un risolutore di criticità sistemiche, con una vocazione naturale verso l'ottimizzazione dei processi di gestione delle polveri e dei liquidi.

Il consolidamento sul mercato è avvenuto attraverso una politica di investimenti mirati nel capitale umano e in infrastrutture software di ultima generazione. Questo approccio ha permesso di superare i confini della progettazione tradizionale, abbracciando metodologie di gestione del dato tecnico e simulazioni predittive che hanno ridefinito gli standard di efficienza operativa per i propri committenti.

Core business: l'ingegneria dei sistemi di movimentazione e stoccaggio

Il modello operativo di Technosilos si articola su direttrici fondamentali, finalizzate a massimizzare il ritorno sull'investimento (ROI) dei partner attraverso soluzioni verticali per il trattamento delle materie prime:

Progettazione di Sistemi di Stoccaggio e Silos: il cuore dell'expertise aziendale risiede nello sviluppo di soluzioni avanzate per lo stoccaggio. Progettiamo silos ad alta efficienza (in acciaio inox, alluminio, vetroresina o tessuto poliestere) e serbatoi customizzati, studiati per garantire la perfetta conservazione delle materie prime.

Dosaggio, Trasporto e Miscelazione: Technosilos eccelle nella creazione di sistemi integrati per il trasporto pneumatico o meccanico, assicurando movimentazioni rapide e prive di contaminazioni.

Compliance e Certificazione: in un contesto normativo stringente, Technosilos agisce come garante, offrendo supporto specialistico nella redazione di analisi dei rischi e fascicoli tecnici in accordo con la Direttiva Macchine e le normative ATEX.

Digitalizzazione e Automazione (Industria 5.0): l'adozione di processi legati a Industria 5.0 consente una gestione integrata e coordinata dell'impianto attraverso software PLC avanzati e monitoraggio in tempo reale, ottimizzando il flusso dai silos alle linee di produzione.

Visione strategica e orientamento al futuro

Technosilos Srl guarda al futuro con la consapevolezza che la sostenibilità e la digitalizzazione siano i vettori principali del progresso industriale. La strategia aziendale è oggi orientata verso la ricerca di soluzioni ingegneristiche a basso impatto ambientale e l'adozione di protocolli di manutenzione predittiva.

La partecipazione all'IDA Summit 2026 di Torino rappresenta l'apice di questa visione, offrendo una piattaforma di confronto globale per trasformare la gestione delle materie prime in un vantaggio competitivo misurabile e sostenibile.

