Vacanza a sud della Sardegna: sabbia bianca, mare limpido e spirito libero

Circa dieci chilometri di arenile candido, sfumature di verde smeraldo e blu intenso che si rincorrono tra il cielo e l’orizzonte. La costa degrada dolcemente, perfetta per i bambini e per chi desidera godersi un mare tranquillo e sicuro. Camminare qui significa respirare bellezza: dalla vegetazione mediterranea alle colline alle spalle di Costa Rei, fino alle montagne del massiccio dei Sette Fratelli che disegnano l’orizzonte. Una vacanza a sud della Sardegna regala pause lente, dove il silenzio si mescola al canto delle onde e del vento.

Spiagge, scogli e poesia naturale

Tra le perle di questa costa, la spiaggia di Santa Giusta sembra uscita da un racconto: è raccolta, protetta da rocce gentili, un fazzoletto di sabbia lungo circa 1.500 metri che si affaccia su acque tranquille e limpide. È un angolo di pace, lontano dal chiasso. E poi c’è lo Scoglio di Peppino, massiccio testimone tra Costa Rei e Santa Giusta: due enormi massi granitici che segnano un confine poetico tra spiagge, memoria e natura selvaggia. Questa varietà naturale – sabbia, scogli, promontori e vegetazione – arricchisce ogni passo: una Sardegna inattesa, fatta di scoperte continue, di sguardi che passano dal mare al monte.

Riti quotidiani e sapori selvaggi

La bellezza, in Costa Rei, non sta solo nel mare. Alle spalle, una terra fertile offre agricoltura biologica, frutti profumati e storia, raccontata anche da luoghi come l’ex colonia penale di Castiadas, oggi spazio culturale e museo. Si può passare dal bagno all’olio d’oliva, dal tuffo alle storie del passato. E la sera? Un aperitivo mentre il sole diventa fuoco rosato, un pasto semplice sotto il cielo stellato.

I vantaggi di soggiornare in un villaggio turistico in Sardegna

In mezzo a tanta natura, c’è chi cerca anche comfort, servizi e un pizzico di divertimento. I villaggi turistici in Sardegna uniscono il meglio dei due mondi: natura selvaggia e strutture curate, animazione, ristorazione che sa di casa. Ombrelloni, sport acquatici, mini club, piscine, buffet generosi. Ogni giornata può essere modellata a piacere: relax, snorkeling, tornei, cene sotto le stelle. È un equilibrio perfetto tra libertà e comodità. Questi villaggi sono inoltre una base ideale per esplorare luoghi come Costa Rei e Santa Giusta, con il piacere di tornare ogni sera in un ambiente accogliente e vivace.

Il resort perfetto: IGV Club Santagiusta

L’IGV Club Santagiusta è una struttura certificata ISO 14001 della rete iGrandiViaggi. Affacciato sulla spiaggia di Santa Giusta, immerso nella natura tra ginepri secolari e gigli selvatici, offre una baia che sembra un dipinto. Camere luminose con aria condizionata, minibar e balcone, piscine, mini club per tutte le età, sport, spa, ristorante e animazione: è ideale per famiglie, coppie e per chi cerca un relax attivo. La spiaggia privata garantisce tranquillità e libertà: l’ombrellone ti aspetta senza fretta, mentre il mare invita al primo tuffo. Qui la vacanza a sud della Sardegna si vive comoda e intensa, tra natura e coccole.

A rendere l’esperienza ancora più interessante c’è l’offerta Best Price 2026, pensata per chi prenota in anticipo. Le quote per l’IGV Club Santagiusta partono da 1.190 euro a persona per soggiorni settimanali estivi. Bambini e ragazzi beneficiano di riduzioni fino al 70%, rendendo la proposta particolarmente adatta alle famiglie. È possibile aggiungere il pacchetto volo + trasferimento da/per l’aeroporto di Cagliari a partire da 199 euro. Le tariffe Best Price sono valide entro i termini dell’offerta e soggette a disponibilità limitata: si blocca oggi il miglior prezzo, si evita l’aumento stagionale e si pianifica la vacanza con serenità.

Dal 10 al 12 febbraio, iGrandiViaggi sarà presente al Padiglione 9 – Stand Q19 della BIT di Milano, dove verranno presentate destinazioni italiane e internazionali, strutture iGV Club e formule di soggiorno per famiglie, coppie e viaggiatori esigenti.

Vivere l’isola nell’isola

Trascorrere una vacanza tra Costa Rei e Santa Giusta significa vivere un microcosmo: mare cristallino, spiagge da esplorare, storie antiche da ascoltare, sentieri tra boschi e campagne. Ma anche poter contare su un luogo in cui tornare ogni sera, con tutti i comfort, senza perdere il contatto con l’autentico. IGV Club Santagiusta è questo: un nido che accoglie, dove la Sardegna abbraccia con la sua magia più vera.

Una vacanza che resta nel cuore

Una vacanza a sud della Sardegna è più di un viaggio: è un tempo sospeso tra mare e vento, tra quiete e sorriso. Costa Rei è un paradiso sabbioso dai riflessi turchesi, Santa Giusta aggiunge intimità e poesia. E soggiornare in un villaggio come l’IGV Club Santagiusta fa la differenza: offre la chiave per godersi tutto senza pensieri. È lì che la vacanza resta, insieme ai ricordi che riaffiorano ogni volta che si chiudono gli occhi e si sente, ancora, il profumo del mare.













