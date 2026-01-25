A Frossasco un albero blu accompagna i lettori

Tra gli scaffali della biblioteca comunale di Frossasco, in piazza Donatori di Sangue 1, ha fatto la sua comparsa un albero blu, ornato da numerosi libri colorati.

Emblema di conoscenza e saggezza, l’albero è stato scelto come nuovo logo dello spazio bibliotecario e sarà d’ora in avanti utilizzato nelle comunicazioni ufficiali della biblioteca.

L’ideazione del logo è opera di Tiziana Trevisi, residente in paese da quattro anni, pensionata ed ex dipendente universitaria nel settore amministrativo, nonché volontaria della biblioteca. Da anni Trevisi si dedica alla pittura nel tempo libero e gli alberi rappresentano il soggetto prediletto della sua produzione artistica: “Ne ho dipinti molti”.

Come spiega la stessa Trevisi: “L’idea dell’albero nasce dal valore simbolico che esso rappresenta: i libri sono fatti di carta, e la carta deriva dal legno. Poi, l’albero è da sempre simbolo di saggezza e le radici di crescita”.

La realizzazione del logo, “non è stata immediata”. Ha fatto numerosi tentativi e si è confrontata per valutarli fino ad agosto, quando, in un paio di giorni, tra una pennellata e l’altra dipinge il nuovo albero che accompagnerà i lettori.