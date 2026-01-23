Versi e talento, la Circoscrizione 4 trionfa al Palio dei Poeti

È stata la Circoscrizione 4 ad aggiudicarsi la terza edizione del Palio dei Poeti di Torino, svoltasi il 12 ottobre 2025, la manifestazione cittadina che mette in competizione le circoscrizioni torinesi attraverso la forza delle parole e dei versi. Una sfida sentita e partecipata, capace di unire talento, emozione e spirito identitario.

A difendere i colori della Circoscrizione 4 sono stati Emanuel Fatello e Franco Canavesio, che hanno conquistato il punteggio più alto assegnato dalle due sezioni della giuria - quella popolare e quella tecnica - totalizzando 110,40 punti e portando così la vittoria nel territorio.

La manifestazione, che vede due poeti rappresentare ciascuna circoscrizione, si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale torinese. Sedici poeti e poetesse di alto livello si sono alternati sul palco, dando vita a una competizione intensa e coinvolgente, capace di valorizzare linguaggi, stili e sensibilità diverse.

Il Palio dei Poeti nasce da un’intuizione che nel tempo si è trasformata in una realtà consolidata grazie all’impegno di Pino Mastarone e del Cavaliere Giorgio Milanese, promotori di un progetto che ha saputo crescere edizione dopo edizione, attirando l’interesse di pubblico e addetti ai lavori.

A impreziosire ulteriormente la serata è stata la presenza tra gli ospiti d’onore di Piera Levi Montalcini, la cui partecipazione ha conferito ulteriore prestigio all’evento. Il trofeo del Palio, composto dalla Coppa e dal Palio vero e proprio - un dipinto su tela raffigurante la Mole Antonelliana insieme al logo della manifestazione, realizzato dall’artista Rocco Guerriero - sarà custodito per un anno presso la presidenza della Circoscrizione 4, simbolo di una vittoria che celebra la poesia come strumento di identità e partecipazione.