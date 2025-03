Moncalieri fa ancora i conti con gli incivili e i 'furbetti dei rifiuti'

A Moncalieri da tempo c'è un problema legato alla raccolta rifiuti, ma la città deve fare anche i conti con gli incivili e i furbetti che provano a scaricare la pattumiera in modo indiscriminato, senza curarsi del decoro pubblico.

Problemi segnalati in vicolo Cotta

L'ultimo episodio da censurare si è registrato in vicolo Cotta, in pieno centro città, dove diversi sacchi sono stati abbandonati a terra, per giunta a pochi metri dai bidoni dell'indifferenziato.

Residenti sul piede di guerra, che hanno fatto notare come segnalazioni e lamentele siano state fatte per un fatto analogo in data 25 febbraio, senza che sia cambiato qualcosa. "E' indecente che la situazione rifiuti sia questa", hanno scritto, facendo montare la polemica via social.

Tombini otturati e strade a rischio

Come se non bastasse, vengono segnalati anche casi di tombini otturati. L'ultimo caso arriva da via Martiri, con la sporcizia che ne ha intasati diversi, creando dei problemi soprattutto nei giorni di pioggia. I residenti hanno chiesto interventi rapidi alla Smat (incaricata del servizio di pulizia) per evitare che le piogge attese in questo weekend, con l'acqua arrivata già nel tardo pomeriggio di ieri, possano causare allagamenti e pericoli in alcuni tratti di strada.