23 gennaio 2026

Moncalieri, privati cercasi per aprire finalmente la Casa del Vignolante

Dopo due aste pubbliche andate deserte, il Comune prova la strada della manifestazione di interesse

Una immagine della Casa del Vignolante

La riapertura del Real Collegio Carlo Alberto. La novità del Bosco del Re e il rilancio del parco del Castello. Il 2025 che si è appena chiuso ha prodotto novità importanti sul fronte culturale e ambientale a Moncalieri, ma resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla Casa del Vignolante.

Due volte deserta l'asta pubblica

Il suo recupero è stato portato a termine nei mesi scorsi, nel quadro degli interventi e degli eventi 'green' della città, ma per ben due volte è andata deserta l’asta pubblica per trovare un ente o una associazione che voglia occuparsi della sua gestione. Ed allora il Comune di Moncalieri cambia strada e lancia un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e contributi conoscitivi per predisporre una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione della Casa del Vignolante (e del giardino annesso).

Avviso per manifestazioni di interesse

L’amministrazione insomma prova a partire dall’offerta di mercato, per dare un futuro di locanda all’edificio ottocentesco di viale della Rimembranza che impreziosisce la parte alta del parco del Castello Reale. Il termine è fissato per le ore 12 del 27 febbraio prossimo, sperando che la struttura ristorativa e ricettiva dell'immobile stavolta sappia solleticare l'interesse di qualche soggetto. 

Il canone annuo posto a base della procedura andata deserta era di 24 mila euro, tutta la documentazione sulla struttura e la natura dell'immobile è disponibile andando a visitare il sito internet del Comune di Moncalieri.

 Contributi, osservazioni e suggerimenti

La consultazione preliminare di mercato è finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una futura procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dell'immobile; evidenziare i motivi della mancata partecipazione alla precedente procedura andata deserta; raccogliere contributi, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori economici del settore. Per fare in modo che la Casa del Vignolante trovi finalmente qualcuno disposto ad occuparsene.

Massimo De Marzi

