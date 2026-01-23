Moncalieri, privati cercasi per aprire finalmente la Casa del Vignolante

La riapertura del Real Collegio Carlo Alberto. La novità del Bosco del Re e il rilancio del parco del Castello. Il 2025 che si è appena chiuso ha prodotto novità importanti sul fronte culturale e ambientale a Moncalieri, ma resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla Casa del Vignolante.

Due volte deserta l'asta pubblica

Il suo recupero è stato portato a termine nei mesi scorsi, nel quadro degli interventi e degli eventi 'green' della città, ma per ben due volte è andata deserta l’asta pubblica per trovare un ente o una associazione che voglia occuparsi della sua gestione. Ed allora il Comune di Moncalieri cambia strada e lancia un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e contributi conoscitivi per predisporre una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione della Casa del Vignolante (e del giardino annesso).

Avviso per manifestazioni di interesse

L’amministrazione insomma prova a partire dall’offerta di mercato, per dare un futuro di locanda all’edificio ottocentesco di viale della Rimembranza che impreziosisce la parte alta del parco del Castello Reale. Il termine è fissato per le ore 12 del 27 febbraio prossimo, sperando che la struttura ristorativa e ricettiva dell'immobile stavolta sappia solleticare l'interesse di qualche soggetto.

Il canone annuo posto a base della procedura andata deserta era di 24 mila euro, tutta la documentazione sulla struttura e la natura dell'immobile è disponibile andando a visitare il sito internet del Comune di Moncalieri.

Contributi, osservazioni e suggerimenti

La consultazione preliminare di mercato è finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una futura procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dell'immobile; evidenziare i motivi della mancata partecipazione alla precedente procedura andata deserta; raccogliere contributi, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori economici del settore. Per fare in modo che la Casa del Vignolante trovi finalmente qualcuno disposto ad occuparsene.