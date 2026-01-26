Madama Farina e Monsù Panaté ricevono le chiavi della Città: Nichelino inaugura ufficialmente il Carnevale

A Nichelino è iniziato ufficialmente il Carnevale, con la simbolica consegna delle chiavi della città a Madama Farina e Monsù Panaté, le due maschere della città, per la cui investitura sono arrivati 160 'colleghi' da tutto il Piemonte. Il clou ci sarà nel prossimo fine settimana: sabato con l'appuntamento dedicato ai bambini e domenica 1° febbraio con la sfilata dei carri allegorici.

La grande novità dei Mamuthones sardi

La grande novità dell'edizione 2026, grazie alla collaborazione con l'associazione Gennargentu, sarà la presenza dei Mamuthones sardi, un risultato che ha permesso alla città di riceve il patrocinio anche della Regione Sardegna per l'evento, oltre all'annunciato sostegno del Piemonte, con 10 mila euro in arrivo dal Consiglio regionale. L'assessore Giorgia Ruggiero ha ricordato che si tratta della decima edizione del Carnevale di Nichelino, evento che ormai ha superato i confini cittadini per la capacità di saper attrarre i visitatori e l'essere entrato a far parte del Carnevale delle due Province, con Rivoli e i due comuni del Cuneese Saluzzo e Barge.

Il carro contro la violenza di genere

Sono attesi 2500 figuranti a piedi, le majorette di Orbassano, con il carro di Nichelino intitolato "Credevo fosse amore", un nome scelto per far riflettere anche in un contesto di festa e allegria su un tema di grande attualità come quello della lotta alla violenza di genere. Saranno 11 i carri che sfileranno assieme ai gruppi mascherati, con i Mamuthones sardi sardi ad aprire il corteo, una chicca assoluta, che dopo essere stati protagonisti lo scorso anno a Venezia per quest'anno hanno scelto di venire a Nichelino.

Sabato pomeriggio il Carnevale dei bambini

Ci saranno i Cosplayer sabato pomeriggio al Carnevale dei bambini e lì sarà presentato in anteprima il carro di Nichelino, per cominciare ad accendere l'interesse per la sfilata della domenica, che vedrà protagonisti i carri di Chieri, Piobesi, Carmagnola, Scalenghe, Mondovì, Racconigi, Centallo, Cavour, Villafalletto e Pinerolo, oltre a Nichelino. Ci sarà il vincitore di tappa, per arrivare poi al risultato finale dopo la sfilata di Rivoli, che chiuderà il Carnevale delle due Province.

"Per la città è un impegno economico importante, con un costo complessivo che supera i 30 mila euro", ha ricordato il sindaco Giampiero Tolardo. "Ma a tempo ormai gli eventi sono un fattore fortemente caratterizzante della città, per questo continuiamo ad investirci. Con la speranza anche di riuscire a recuperare un evento come il Sonic Park, dopo i problemi dell'edizione 2025".