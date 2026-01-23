Nasce a Torino il comitato per il no al Referendum sulla Giustizia

Nasce anche a Torino il "Comitato della società civile per il no nel Referendum Costituzionale sulla Giustizia” che riunisce associazioni, giuristi e cittadini per difendere la Costituzione, l’autonomia della magistratura e contrastare la Legge Nordio, l’autonomia differenziata e il premierato.

Ad aderire al comitato torinese molte realtà, espressione della società civile, come CGIL, Arci, Anpi, Articolo 21, Volere la Luna, Coordinamento Antifascista, Giuristi Democratici, Libera, Se non ora quando?, Comitato Acqua Pubblica.

Il comitato si pone come obiettivo quello di coinvolgere cittadine e cittadini per evitare, con il no al referendum, che il diritto ad ottenere giustizia per tutti, in particolare per i più deboli, diventi invece solo una possibilità decisa da chi governa.

Il comitato ha scelto di presentarsi ufficialmente, incontrando cittadine e cittadini, domani sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 10.



Torino: Mercato di Mercato di Borgo Vittoria/Piazza Carignano

Pinerolo: Mercato, corso Torino 78

Nichelino: Mercato, via Vespucci 30