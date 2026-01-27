Il Castello di Ivrea apre al pubblico in occasione del Carnevale

In occasione dello Storico Carnevale di Ivrea, l’Amministrazione comunale promuove l’apertura straordinaria del Castello di Ivrea, uno dei principali beni storici e simbolici della città. L’iniziativa prevede un calendario di aperture gratuite, senza necessità di prenotazione, rivolte a cittadini e visitatori.

Il Calendario delle Aperture

Per vivere l'atmosfera del Carnevale anche dall'alto delle mura della fortezza, il Castello sarà visitabile gratuitamente e senza prenotazione nelle seguenti date:

● 1°, 8 e 14 febbraio 2026: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

● 15, 16 e 17 febbraio 2026: dalle 10 alle 13.

Visite guidate

I gruppi possono contattare Turismo Torino e Provincia per la prenotazione di guide turistiche professionali abilitate dalla Provincia di Torino, in lingua italiana e straniera:

Tel. 0125 618131 - resguidereale@turismotorino.org

Il percorso includerà la corte interna, i camminamenti di ronda e le celle interne, arricchite da mostre temporanee.

Il Percorso di Visita: tra Storia e Panorama

Il pubblico potrà esplorare il suggestivo cortile interno, percorrere i camminamenti di ronda - dai quali si gode di una vista privilegiata sulla città in festa, sull’Anfiteatro Morenico e verso la Valle d’Aosta - e accedere alle antiche celle, testimonianza del periodo in cui la struttura fu adibita a carcere.

Tre Mostre nel Cuore del Castello

Le celle ospiteranno un percorso espositivo arricchito per l'occasione. Oltre alle due mostre curate dall'Ecomuseo AMI - "I Cinque Laghi d'Ivrea" e "L'Uomo e il Libro", il percorso si completa con un omaggio alla tradizione locale, una mostra a cura dell'Associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea, un racconto visivo che celebra la storia e l'unicità dell'evento.

Un Progetto per la Città

Questa iniziativa si inserisce nel progetto di fruizione temporanea voluto dall'Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e Turismo Torino e Provincia, per garantire la continuità dell'offerta culturale in attesa del bando di gestione a lungo termine. Come sottolineato dal Sindaco Matteo Chiantore, l'obiettivo del progetto è duplice: assicurare la continuità nella fruizione del bene e riaffermare l'impegno del Comune nel rendere la cultura un diritto accessibile a ogni cittadino.