A Chivasso controlli e servizi mirati della Polizia Locale nei pressi delle scuole

In queste settimane, la Polizia Locale di Chivasso è impegnata in un servizio mirato di controllo all’uscita dalle scuole secondarie di secondo grado “Isaac Newton” ed “Europa Unita”, con l’obiettivo di prevenire episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e altri comportamenti illeciti che possono coinvolgere gli studenti. Il raggio d’azione dei “civich” si estende anche alle fermate dei pullman e alla stazione ferroviaria utilizzate dai pendolari, in cui è attiva contestualmente la zona a vigilanza rafforzata disposta dal Prefetto di Torino.

L’operazione rientra in un più ampio programma di presidio del territorio e di tutela dei minori, disposto dal sindaco Claudio Castello, che detiene anche le deleghe alla Polizia Locale. Gli agenti, coordinati dal comandante Marco Lauria, stanno monitorando le aree di maggiore afflusso degli studenti, garantendo un’uscita sicura e verificando eventuali situazioni sospette. L’attività proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori controlli programmati e interventi di prevenzione.

«Abbiamo disposto questo servizio della Polizia Locale perché crediamo che la prevenzione sia uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni come lo spaccio di droga e altri comportamenti che mettono a rischio la salute e il futuro dei più giovani – ha spiegato il sindaco Claudio Castello - La scuola è un luogo di crescita e di opportunità, e deve rimanere uno spazio protetto. Per questo continueremo a lavorare in sinergia con gli istituti scolastici, con le famiglie e con tutte le forze dell’ordine, rafforzando i controlli e promuovendo legalità».