Il TikToker Khaby Lame vende la sua società a quasi un miliardo di dollari

Khaby Lame, il TikToker più famoso al mondo con oltre 160 milioni di follower, avrebbe ceduto quote della società a lui riconducibile la Step Distinctive Limited per un valore complessivo di 975 milioni di dollari. Una delle parti dell'accordo - secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa - riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la creazione di un suo avatar.

Affare da quasi un miliardo di dollari

L'operazione del creator digitale senegalese naturalizzato italiano e residente a Chivasso emerge da documenti ufficiali depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense. L'accordo sarebbe stato sottoscritto il 9 gennaio da Rich Sparkle Holdings Limited e segnerebbe un passaggio simbolico per l'economia dei creatori digitali. Nella partnership sono in ballo licenze, e-commerce, sfruttamento dell'immagine e anche lo sviluppo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale in grado di replicare gesti, espressioni e la comunicazione del creator. In pratica Khaby Lame avrebbe autorizzato l'impiego dei propri dati biometrici per la creazione di un 'AI Digital Twin', un gemello virtuale capace di creare contenuti commerciali su scala globale.

Boom durante i mesi della pandemia

Khaby Lame, nel giugno scorso, è stato arrestato e poi espulso dagli Stati Uniti per essere rimasto nel Paese oltre la scadenza del suo visto. Khabane Serigne Lame, questo il suo vero nome, ha raggiunto la fama internazionale durante la pandemia di Covid per i suoi video muti in cui ironizzava su altri contenuti dedicati a presunti trucchetti per semplificare la vita quotidiana. È stato inserito nella lista dei 30 Under 30 di Forbes e nella lista dei 40 Under 40 di Fortune, ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2025 ed è stato nominato Goodwill Ambassador dell'Unicef anel 2025.