Chivasso, Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze inaugura il nuovo biennio

Si è tenuta il 26 gennaio pomeriggio, nella Sala consiliare del Comune di Chivasso, la seduta inaugurale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) per il biennio 2025/2027, alla presenza degli amministratori locali senior, famiglie, insegnanti e cittadini. Un momento partecipato e ricco di entusiasmo, che ha segnato l’avvio ufficiale del nuovo percorso dei giovani consiglieri eletti lo scorso 18 dicembre nelle scuole cittadine.



Durante la seduta, dopo la consegna dei certificati ai membri uscenti, il CCRR ha proceduto all’elezione delle sue principali cariche istituzionali. È stato eletto sindaco il giovane Petro Gutsol, studente la cui famiglia è originaria dell’Est: una scelta che conferma lo spirito interculturale e inclusivo della Città di Chivasso, capace di valorizzare le diverse provenienze come una ricchezza per la comunità. Accanto a lui, Davide Colicino sarà vicesindaco e Francesca Modica presidente del Consiglio comunale, figure che guideranno i lavori dell’assemblea insieme ai compagni di mandato.

I differenti schieramenti hanno illustrato i rispettivi programmi, presentando idee e proposte che spaziano dall’ambiente allo sport, dalla cura degli spazi pubblici alle iniziative culturali per i più giovani. Un confronto vivace e rispettoso, che ha mostrato la maturità e la creatività dei ragazzi coinvolti.

“Ogni volta che un giovane decide di partecipare, di mettersi in gioco, di assumersi una responsabilità pubblica, la nostra comunità diventa più forte – ha detto il sindaco Claudio Castello -. Ed è proprio questo lo spirito con cui apriamo il nuovo biennio del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”.



“Nei prossimi due anni avrete l’occasione di confrontarvi, di proporre, di ascoltare, di capire come funziona davvero un’istituzione – sono le parole dell’assessore alla Cultura e Istruzione Gianluca Vitale rivolgendosi ai nei componenti del CCRR -. Scoprirete che amministrare una comunità è un po’ come tenere insieme tanti fili diversi: i desideri, i bisogni, le priorità, le risorse”.

Il CCRR si conferma un laboratorio di democrazia unico nel suo genere: coinvolge ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni degli istituti comprensivi “Demetrio Cosola” e “Alessandro Dasso”, chiamati a discutere e proporre soluzioni per migliorare la città. Un’esperienza che unisce educazione civica, partecipazione e responsabilità, trasformando i più giovani in protagonisti attivi della vita pubblica.

Dopo il primo incontro informativo dell’8 gennaio, che aveva già evidenziato entusiasmo e curiosità, la seduta del 26 gennaio ha rappresentato il vero debutto istituzionale del nuovo Consiglio, aprendo un biennio che si preannuncia ricco di progetti e di occasioni di crescita.



Il primo mandato del CCRR ha posto basi solide per un dialogo costante tra giovani e istituzioni. Il nuovo Consiglio raccoglie ora questo testimone, con l’obiettivo di continuare a costruire una cittadinanza attiva, consapevole e inclusiva, in linea con i valori che Chivasso promuove da anni.