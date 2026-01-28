Patto tra Agenzia delle Dogane e Camera di Commercio Torino per assistere le imprese dell'import-export

Come evitare i dazi maggiorati su particolari merci? A chi spetta il pagamento dei diritti doganali se il trasporto è a carico del venditore? Quali documenti occorrono per uno scambio di campioni commerciali? Chi deve iscriversi alla banca dati REX? Come si diventa Esportatore Autorizzato? Che cos’è il codice EORI? Quali documenti sono necessari per la circolazione di prodotti soggetti ad accise?

Per aiutare le imprese torinesi a risolvere i dubbi e le problematiche connesse all’attività di internazionalizzazione e migliorare così la loro presenza sui mercati esteri, la Camera di commercio di Torino e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, con i rispettivi Laboratori Chimici, hanno firmato un Protocollo di Intesa che ha l’obiettivo di garantire un servizio informativo veloce ed esaustivo in materia doganale e di accise.

“Torino è la seconda provincia italiana dopo Milano per valore dell’export. Nell’esperienza quotidiana di assistenza alle nostre aziende, però, riscontriamo spesso la difficoltà nell’interpretare correttamente le norme doganali, che variano di paese in paese e che vengono costantemente aggiornate – spiega Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino. – Per questo lavoriamo insieme alle altre realtà del territorio che presidiano le attività di import-export, come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per offrire un servizio il più possibile completo ed efficiente, a beneficio delle pmi”.

“Il protocollo sottoscritto oggi – dichiara Maria Preiti, Direttore territoriale ADM Piemonte e Valle d’Aosta - è particolarmente significativo perché da un lato consente di realizzare le giuste sinergie per offrire a coloro che operano con l’estero un canale diretto e privilegiato sulle problematiche che emergono nell’operatività doganale e, dall’altro, conferma gli obiettivi istituzionali dell’Agenzia che riguardano la crescita economica del Paese, la tutela dei mercati, la sicurezza dei cittadini, la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e il costante miglioramento dei rapporti con l’utenza, attraverso la realizzazione di eventi formativi e informativi, nonché webinar periodici rivolti alle imprese, per favorire la massima diffusione del quadro di riferimento, degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella prassi doganale e delle accise”.

Tra gli obiettivi del Protocollo:

l’illustrazione dei nuovi adempimenti doganali in materia di accordi di libero scambio negoziati e sottoscritti dall’Ue

il supporto alle imprese negli interscambi commerciali con i Paesi extra UE

il sostegno alle imprese per diventare AEO (Operatore Economico Autorizzato), Esportatore Autorizzato o Esportatore Registrato REX

il rafforzamento della vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori per evitare fenomeni di contraffazione

la collaborazione con il Laboratorio Chimico di Torino attraverso il Portale Nazionale Etichettatura e Sicurezza Prodotti per l’attività di supporto specialistico per le imprese. La partecipazione dell’Agenzia al Portale Nazionale Etichettatura e Sicurezza Prodotti (portale-etichettatura.lab-to.camcom.it) permetterà infatti di ampliare il supporto specialistico alle imprese, attraverso la condivisione dei risultati delle verifiche e delle analisi sui prodotti.

Un team specialistico di funzionari risponderà con rapidità ai quesiti posti dalle imprese e fornirà, se necessario, assistenza personalizzata. Un Tavolo di lavoro, poi, affronterà eventuali problematiche in materia doganale e accise, in relazione alle diverse categorie merceologiche. Per il 2026 sono inoltre già in fase di progettazione tre webinar sia in materia di dogane sia di accise.

