Premio Match Piemonte: prorogata di 15 giorni la scadenza del bando

La Regione Piemonte comunica la proroga di 15 giorni della scadenza per la presentazione delle candidature al Premio Match Piemonte – Dal libro allo schermo, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle opere narrative e al loro potenziale sviluppo cinematografico e audiovisivo. La decisione è stata assunta con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile e consentire ad autrici, autori, editori ed editrici di disporre di ulteriore tempo per completare e perfezionare i progetti da candidare.

Restano invariate modalità di partecipazione, requisiti e criteri previsti dal bando.

Il Premio Match Piemonte – Dal libro allo schermo, nato in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori e Torino Film Commission, nasce per rafforzare il dialogo tra il mondo dell’editoria e quello dell’audiovisivo, sostenendo storie, romanzi e opere narrative con un forte potenziale di adattamento per il cinema e le serie. L’obiettivo è quello di accompagnare i progetti selezionati in un percorso di valorizzazione che metta in contatto autori, editori, sceneggiatori e professionisti dell’industria cinematografica, favorendo nuove opportunità creative e produttive.

Il premio si inserisce nella più ampia strategia della Regione Piemonte volta a sostenere le industrie culturali e creative, promuovere nuovi talenti e consolidare il ruolo del territorio come luogo di incontro tra cultura, scrittura e audiovisivo, valorizzando sia le grandi realtà sia le progettualità emergenti.

«Abbiamo deciso di prorogare di 15 giorni la scadenza del Premio Match Piemonte – Dal libro allo schermo per offrire a autrici, autori, editori ed editrici un tempo maggiore per lavorare sui progetti e presentare proposte di qualità. – sottolinea l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Marina Chiarelli - Questo premio nasce per mettere in relazione due mondi fondamentali per la crescita culturale del nostro territorio, quello dell’editoria e quello dell’audiovisivo, creando occasioni concrete di incontro e sviluppo. Vogliamo valorizzare le storie, sostenere i talenti e rafforzare il ruolo del Piemonte come luogo in cui la cultura diventa anche opportunità e futuro».

Tutte le informazioni aggiornate e la documentazione relativa al bando sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it e sul sito della Fondazione Circolo dei lettori.