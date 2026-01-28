 / Politica

Politica | 28 gennaio 2026, 14:46

Approvata dal Consiglio regionale la legge di Stabilità

Convocata una conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo delle sedute in vista della discussione del Bilancio

Il Consiglio regionale, presieduto da Davide Nicco, ha approvato a maggioranza la Legge di stabilità regionale 2026, Disegno di legge  111 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028", presentato dall'assessore al Bilancio Andrea Tronzano.

La legge di stabilità interviene per rafforzare la gestione dei conti regionali. L’articolo 1 rifinanzia gli interventi previsti dalle leggi vigenti e ridistribuisce le spese pluriennali tra i diversi esercizi di bilancio. L’articolo 2 revoca le vecchie autorizzazioni e le sostituisce con nuovi limiti validi per il triennio 2026-2028, così da garantire l’equilibrio finanziario. L’articolo 3 chiarisce una norma del 2025, quantificando le maggiori entrate tramite una proiezione lineare dei dati già disponibili. L’articolo 4 sancisce l’urgenza del provvedimento.

E' stato anche approvato un ordine del giorno, primo firmatario Carlo Riva Vercellotti (Fdi), che impegna la Giunta a predisporre un disegno di legge che stanzi 1 milione di euro a sostegno dei comuni del Canavese coinvolti nel contenzioso ASA, per favorire una transazione e scongiurare gravi rischi di dissesto finanziario.

E' stata convocata una conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo delle sedute in vista della discussione del Bilancio, sulla quale in mattinata si è tenuta una Prima Commissione; resta al momento la convocazione pomeridiana dell'Aula.

