Al Berti volantinaggio di Gioventù nazionale in vista. La scuola: "Non rispondete alle provocazioni"

Ore 7.40, volantinaggio di Gioventù nazionale (i giovani di Fratelli d'Italia) davanti a scuola. E l'istituto prende provvedimenti per fare in modo che tutto fili liscio. Succede (succederà) domani mattina davanti al liceo Berti di via Duchessa Jolanda 27/bis.

In un clima che proprio in queste ore ha visto svilupparsi altre polemiche sul questionario con cui gli attivisti di destra chiedono di segnalare i professori ritenuti di sinistra.

Ore 7.40 davanti ai cancelli

Un'iniziativa pienamente nelle regole, ma che ha spinto chi di dovere a preparare alcuni accorgimenti perché tutto si svolga nella tranquillità. Compresa la diffusione di una circolare da parte della direzione scolastica in cui si invitano i ragazzi a mantenere un comportamento consono. "La questura ci ha informato che nella mattinata di giovedì 29 gennaio, a partire dalle 7.40, militanti dell'organizzazione Gioventù Nazionale effettueranno un presidio di volantinaggio nei pressi dell'ingresso dell'Istituto", recita la comunicazione inviata a studenti, famiglie, docenti e personale Ata.

"Nel prendere atto di tale iniziativa - prosegue la circolare - affinché l'ingresso a scuola si svolga in maniera serena, mi preme ribadire che viviamo in un Paese democratico in cui la libera espressione delle proprie opinioni è un diritto garantito dai principi costituzionali, a cui la nostra scuola si ispira quotidianamente. Tuttavia, l'esercizio di tale libertà deve sempre avvenire nel rispetto della convivenza civile, del rispetto degli altri e della sicurezza di tutti".

"Mantenere un atteggiamento maturo e responsabile"

Da qui, l'invito a "mantenere l'atteggiamento maturo e responsabile che avete dimostrato più volte", dice la circolare rivolgendosi agli studenti. "E' fondamentale evitare qualsiasi forma di scontro e non rispondere a eventuali provocazioni, qualora si verificassero. La difesa dei valori di una società e di una scuola democratica, solidale e inclusiva non passa attraverso la logica della contrapposizione violenta, ma attraverso la pratica quotidiana del rispetto e della cittadinanza attiva".

Raccomandazioni, dunque, ma anche alcune decisioni pratiche finalizzate a semplificare il tutto. "Per evitare assembramenti pericolosi in una via stretta e trafficata come via Duchessa Jolanda, la scuola sarà aperta fin dalle 7,30 per permettere il deflusso veloce dei 1300 studenti e studentesse che frequentano la sede centrale, quindi gli studenti sono invitati, appena giungono nei pressi dell'istituto, a non permanere fuori, ma a entrare in classe".

"Lezione" di Educazione civica

E ancora, un ultimo passaggio in cui la scuola vuole confermare il suo ruolo di "interprete" del mondo di fronte ai suoi studenti. "Sorveglieremo che l'attività di volantinaggio avvenga serenamente e non ostacoli l'ingresso a scuola. Inoltre, invito i docenti che vorranno dare la propria disponibilità a discutere con gli studenti il contenuto del volantino in maniera critica e nell'alveo dei nostri principi costituzionali e fare in modo che gli studenti possano esprimere le loro opinioni e la loro cittadinanza attiva come previsto dal nostro curricolo di educazione civica".