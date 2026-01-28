Residenza Edisu di via Cercenasco, ripresi i lavori dopo anni di stop

Dopo anni di stallo, qualcosa si muove per la struttura Edisu di via Cercenasco. A fare il punto è il presidente della Circoscrizione, Massimiliano Miano, che spiega come, sentito l’ente, i lavori di ristrutturazione siano recentemente ripresi dopo un lungo periodo di sospensione.

Edificio da tempo abbandonato

L’immobile del quartiere Lingotto rientra nel patrimonio delle residenze universitarie, edifici pensati per ospitare studenti fuorisede e generalmente collocati in zone strategiche della città, ben collegate con le sedi universitarie e i principali servizi.

Nel caso specifico di via Cercenasco, tuttavia, la ristrutturazione in corso da anni ha trasformato l’edificio in un’area di fatto abbandonata, sollevando preoccupazioni tra residenti e consiglieri circoscrizionali. Una situazione richiamata formalmente da Alessandro Lupi del gruppo “Casa Riformista”, che ha presentato un’interpellanza al centro civico della 8 per chiedere chiarimenti sul futuro della palazzina.

Lupi: "Convocare una commissione"

“L’immobile - così sottolinea Lupi - versa da tempo in condizioni di totale abbandono. Forse sarebbe opportuno convocare una commissione dedicata, alla presenza dei referenti regionali di Edisu ed eventualmente comunali, per ottenere informazioni aggiornate sullo stato dei lavori e sui tempi di riqualificazione”.