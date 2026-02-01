Vignale e Gallo, presentato a Usseglio il Piano Neve della Regione: 1,5 milioni di investimenti "per una montagna viva tutto l'anno"

È stato presentato ieri sera, presso il Palazzetto dello Sport di Usseglio, in una sala gremita di cittadini e operatori del territorio, il Piano Neve della Regione Piemonte, un programma strategico di investimenti finalizzato alla modernizzazione e alla sostenibilità delle stazioni sciistiche alpine, con particolare attenzione alle microstazioni e alle aree montane più fragili.



All’incontro sono intervenuti l’Assessore regionale alla Montagna Marco Gallo , l’Assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale , il Sindaco di Usseglio Andrea Poma e la Presidente dell’Unione Montana Alpi Graie Daniela Majrano . Il Piano Neve, finanziato attraverso fondi regionali FSC, interessa l’intero arco alpino piemontese e prevede interventi prioritari sugli impianti esistenti e sui bacini idrici per l’innevamento programmato



Per la Val di Viù sono previsti oltre 1,5 milioni di euro di investimenti, destinati alle stazioni di Pian Benot a Usseglio e Colle del Lys a Viù, con l’obiettivo di affrontare le conseguenze del cambiamento climatico e trasformare le località sciistiche in destinazioni turistiche attive 365 giorni l’anno. Gli interventi riguardano il potenziamento dei sistemi di innevamento a basso consumo, la sicurezza e la revisione degli impianti di risalita, l’efficienza idrica e l’ampliamento dell’offerta turistica estiva, includendo attività per famiglie, scuole ed escursionisti



Nel corso della serata, l’Assessore Gian Luca Vignale ha dichiarato: "Gli effetti in Val di Viù sono di oltre 1,5 milioni di euro a favore di Pian Benot a Usseglio e Col del Lys a Viù. Ciò è stato possibile grazie al fondamentale lavoro dell’Unione Montana Alpi Graie e ai Comuni di Usseglio e Viù. Una misura fondamentale per potenziare l’offerta turistica non solo in chiave invernale, ma soprattutto per dare maggiori opportunità a chi vive in montagna. La scelta che abbiamo fatto come Regione, Unioni e Comuni è stata quella di investire su una montagna viva per 365 giorni l’anno e non solo parco giochi per il fine settimana".



"Il sistema neve rappresenta un asset strategico - conferma l’Assessore Marco Gallo - per l’economia montana piemontese e per la competitività complessiva delle nostre vallate alpine. Per questo la Regione Piemonte ha messo in campo un grande bando da 50 milioni di euro, finalizzato alla valorizzazione, alla messa in sicurezza e all’ammodernamento delle piste da sci e delle infrastrutture collegate. Un investimento senza precedenti che guarda alla qualità dell’offerta, alla sicurezza delle piste e alla sostenibilità delle stazioni sciistiche, in un’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici e di rafforzamento del turismo invernale. Sostenere il sistema neve significa sostenere lavoro, imprese e comunità locali, garantendo al tempo stesso standard elevati e una visione di lungo periodo per la montagna piemontese".



Il Piano Neve rappresenta dunque un tassello centrale per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale delle Valli di Lanzo, rafforzando il ruolo della montagna come luogo da vivere, lavorare e frequentare durante tutto l’anno.