Corteo Torino, Bergesio (Lega): "Scontri durante manifestazioni ormai routine, noi in piazza Sicurezza e tutela Forze dell'ordine"

"Non fa più notizia, e questo è il problema più grave: scontri e atti di violenza contro le Forze dell'ordine e contro il patrimonio pubblico durante le manifestazioni sono diventate una routine. Ogni corteo diventa un'occasione per distruggere e scontrarsi: anziché essere un luogo di libera espressione del pensiero si trovano pretesti per trasformare le piazze in palchi per il dissenso violento, come sta succedendo oggi nuovamente a Torino, ormai sempre più bersagliata".



"Noi, invece, nelle piazze ci andiamo per sensibilizzare e raccogliere firme per il nuovo pacchetto Sicurezza a tutela dei cittadini e per protegge le nostre Forze dell'ordine che sono proprio coloro che tutelano gli italiani. Il tutto senza dimenticare la necessità di approvare anche la norma che preveda una cauzione prima di organizzare le manifestazioni, norma impellente più che mai". Lo dichiara il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.