Disastro ferrovia Pinerolo-Chivasso: “Chiedere le dimissioni di Gabusi è una scorciatoia”

“Lo dico senza giri di parole: questa non è buona politica. È una scorciatoia, è propaganda, ed è soprattutto un modo sbagliato di usare un problema reale per fini politici”. Il sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano, tuona contro la mozione approvata dal Consiglio comunale di Pinerolo che chiede le dimissioni dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi per il disastro della linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso.

La mozione è stata proposta dal campo largo, che vuole governare la città nel 2027 ed è stata approvata da Pd, Pinerolo Coraggiosa, M5S, Pinerolo a Sinistra. Astenuti il sindaco Luca Salvai e la sua lista (La Città Cresce), che al momento non siede al tavolo del campo largo.

Bottano ammette i problemi della tratta, ma punzecchia il centrosinistra: “I disservizi sulla linea ferroviaria sono sotto gli occhi di tutti. Nessuno li nega. Ma chi oggi grida allo scandalo dovrebbe avere l’onestà intellettuale di ricordare dove stava quando governava – incalza –. Quando il Piemonte era guidato dal centrosinistra di Sergio Chiamparino: investimenti per milioni di euro venivano bloccati, per anni non venivano rinnovati gli accordi con Trenitalia e il tema ferroviario del Pinerolese non era una priorità”. Inoltre sottolinea come Gabusi con il vertice di venerdì mattina stia cercando soluzioni concrete.

Il sindaco di Villafranca denuncia anche un mancato raccordo con il territorio, parlando di “una mozione costruita e portata avanti senza il coinvolgimento reale del territorio, senza un confronto con gli altri Comuni del Pinerolese, senza una visione condivisa”. E sottolineando come serva “una leadership territoriale vera, capace di mediare, ascoltare e rappresentare tutti, non di imporre o dividere”.