Pino Torinese: pubblicato il bando borse di studio per studentesse e studenti meritevoli

Il Comune di Pino Torinese ha pubblicato un bando rivolto a studenti e studentesse universitari meritevoli, per sostenere il percorso formativo dei giovani del suo territorio.

Il bando prevede l’assegnazione di n. 5 borse di studio del valore di €500,00 ciascuna, così suddivise:

a) n. 1 borsa di studio a studente/studentessa diplomato/a nel 2025 e iscritto/a ad un corso universitario. Lo studente/studentessa deve aver superato l’esame di maturità con una votazione non inferiore a 85/100.

b) n. 4 borse di studio a studenti/studentesse universitari/e iscritti/e a un anno successivo al primo. Al momento della presentazione della domanda, è necessario aver superato l’80% degli esami previsti per l’anno accademico 2024/2025 con una votazione media ponderata non inferiore a 26/30.

Per partecipare è inoltre necessario risiedere nel comune di Pino Torinese e avere un’attestazione ISEE in corso di validità. A parità di punteggio, sarà privilegiato il partecipante con attestazione ISEE inferiore.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà pervenire al Comune di Pino Torinese entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 2 marzo 2026, secondo le seguenti modalità:

- via PEC all' indirizzo protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it ;

- personalmente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza del Municipio n. 8, dal lunedì al venerdì con orario 8:30-12:00 / lunedì e mercoledì anche dalle 16:00 alle 18:00.

Per maggiori informazioni su requisiti e modalità di partecipazione, consultare l'Avviso pubblico disponibile sul sito del Comune di Pino Torinese a questo link .

“Rinnoviamo con piacere il sostegno alle studentesse e agli studenti universitari pinesi dopo la risposta positiva ricevuta lo scorso anno - ha dichiarato la Sindaca Alessandra Tosi - Queste borse di studio non sono solo un aiuto concreto, ma anche un investimento nella nostra stessa comunità”.

L’Assessora alla Cultura e Politiche giovanili Elisa Pagliasso ha aggiunto: “Le borse di studio non rappresentano solo un sostegno economico, ma anche un incentivo a guardare con fiducia al futuro. La cultura e l’educazione restano al centro delle nostre politiche, e continueremo a lavorare per offrire sempre più occasioni che promuovano lo studio e la formazione di qualità”.



