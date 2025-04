Via Luini in Bancarella: ora Lucento è in festa

Negozi aperti, pedonalizzazione e bancarelle, presenza di associazioni sportive sociali e culturali con flash mob dal vivo, artigianato e prodotti tipici, giostre per bambini: saranno questi alcuni dei punti fermi della festa di via Luini, l'unica festa di via del quartiere Lucento.

A partire dalle 9 sarà possibile visitare i negozi della via e visitare le bancarelle extralimentari in cerca dei prodotti tipici dell’artigianato. I bar, le pizzerie e i ristoranti rimarranno aperti per offrire le loro specialità, per una colazione o un pranzo di qualità.

Irresistibile attrazione saranno gli stand allestiti da commercianti, artigiani, produttori e hobbisti, oltre ai flash mob delle scuole di danza. Durante l’arco della manifestazione la strada sarà chiusa al traffico e alla sosta dalle ore 6.30 alle 23.30.