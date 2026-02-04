Newcleo, l'ultimo anno ha portato oltre 105 miliardi di capitali per dare corpo al nucleare del futuro

Oltre cento milioni in un anno per costruire il nucleare 2.0. Sono quelli che ha raccolto Newcleo, che nelle ultime ore ha portato alla chiusura di un round di finanziamento da 75 milioni di euro e che ha portato - negli ultimi 12 mesi - a un totale superiore a quota 105 milioni. Nuovi passi avanti dunque per una realtà che ha fatto molto parlare di sé in questi anni e che si sta imponendo come uno dei casi di studio del settore (e non solo) grazie ai suoi mini reattori e all'intuizione del suo fondatore e amministratore delegato, Stefano Buono.



"Si tratta di un finanziamento - ha spiegato Buono - che sosterrà il potenziamento delle nostre infrastrutture di ricerca e sviluppo in Europa". Tra i progetti c'è quello di un reattore "non nucleare" che darà nuova energia ed espansione anche negli Stati Uniti. Si tratta, perlando degli Stati Uniti, del mercato "più dinamico per le tecnologie dei reattori avanzati, ospitano investitori istituzionali allineati e opportunità di mercato che siamo pronti a cogliere".

Con quanto raccolto negli ultimi dodici mesi, dal 2021 si arriva a un totale di 645 milioni raccolti da NewCleo. All'ultimo round hanno preso parte fondi di venture capital, ma anche investitori industriali e gruppi attivi in vari settori economici.