Si prospetta una nuova domenica di disagi per chi dovrà mettersi in viaggio col treno in Piemonte. Come annuncia l'ufficio comunicazione di Trenitalia la Segreteria regionale Piemonte e Valle D’Aosta dell’Organizzazione sindacale Orsa ha proclamato uno sciopero di 23 ore del personale mobile della Direzione Business Regionale di Piemonte e Valle D'Aosta di Trenitalia.



I dipendenti incroceranno le braccia dalle ore 3 di domenica 9 febbraio alle ore 2 di lunedì 10 febbraio 2025.