Ora! si interroga sul futuro del Pinerolese

“Crediamo che la provincia sia troppo poco ascoltata e vissuta dai partiti tradizionali. Il pinerolese è un territorio dal grande potenziale inespresso, ed è emblematico di tanti simili territori in Piemonte e nel resto del paese, troppo spesso lasciati a loro stessi nella stagnazione economica e demografica”. Questa è la premessa con cui la nuova formazione politica dell’economista Michele Boldrin Ora! propone il suo primo incontro a Pinerolo, dove intende partecipare alle elezioni comunali del 2027, con la sua lista di ‘estremo centro’, come ama definirsi. L’appuntamento ‘Quale futuro per il Pinerolese? Un tempo polo industriale e sociale, oggi il Pinerolese guarda al futuro’ è per domani sera, venerdì 6 febbraio, alle 18, al Circolo sociale in via del Duomo 1.

Due i momenti di riflessioni: il primo più focalizzato sulla visione del partito per il Pinerolese e il secondo su rientro dei talenti e occupazione femminile.

Nel primo panel interverranno gli associati pinerolesi Francesco Politino, giovane studente in chimica e coordinatore del gruppo pinerolese, e Matteo Ranone, ingegnere da poco rientrato a Pinerolo dopo aver avviato la sua carriera in Francia. Modererà Riccardo Sandretto, coordinatore regionale e membro del direttivo nazionale del Partito.

Nel secondo toccherà allo stesso Boldrin, all’associata Biellese Alice Pistono, pr per una società scientifica internazionale, e all’associata pinerolese Lisa Romano, biotecnologa e manager. Modererà Valentina Callegaro, membro del direttivo nazionale del partito.