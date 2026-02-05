 / Politica

Politica | 05 febbraio 2026, 17:50

Ora! si interroga sul futuro del Pinerolese

La formazione dell’economista Boldrin propone il suo primo appuntamento in città

Ora! si interroga sul futuro del Pinerolese

“Crediamo che la provincia sia troppo poco ascoltata e vissuta dai partiti tradizionali. Il pinerolese è un territorio dal grande potenziale inespresso, ed è emblematico di tanti simili territori in Piemonte e nel resto del paese, troppo spesso lasciati a loro stessi nella stagnazione economica e demografica”. Questa è la premessa con cui la nuova formazione politica dell’economista Michele Boldrin Ora! propone il suo primo incontro a Pinerolo, dove intende partecipare alle elezioni comunali del 2027, con la sua lista di ‘estremo centro’, come ama definirsi. L’appuntamento ‘Quale futuro per il Pinerolese? Un tempo polo industriale e sociale, oggi il Pinerolese guarda al futuro’ è per domani sera, venerdì 6 febbraio, alle 18, al Circolo sociale in via del Duomo 1.

Due i momenti di riflessioni: il primo più focalizzato sulla visione del partito per il Pinerolese e il secondo su rientro dei talenti e occupazione femminile.

Nel primo panel interverranno gli associati pinerolesi Francesco Politino, giovane studente in chimica e coordinatore del gruppo pinerolese, e Matteo Ranone, ingegnere da poco rientrato a Pinerolo dopo aver avviato la sua carriera in Francia. Modererà Riccardo Sandretto, coordinatore regionale e membro del direttivo nazionale del Partito.

Nel secondo toccherà allo stesso Boldrin, all’associata Biellese Alice Pistono, pr per una società scientifica internazionale, e all’associata pinerolese Lisa Romano, biotecnologa e manager. Modererà Valentina Callegaro, membro del direttivo nazionale del partito.

Marco Bertello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium