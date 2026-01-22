Un lupo nel centro di Oulx, avvistamento nel Borgovecchio

Un incontro insolito, curioso, ma non per questo allarmante. Nella mattinata di mercoledì 21 gennaio 2026, intorno alle 8.30, un lupo è stato avvistato nel centro abitato di Oulx, tra le vie del Borgovecchio. A documentare la presenza dell’animale è stato un residente della zona, Giorgio Dalla Valle, che è riuscito a fotografarlo nei pressi di via Des Ambrois, mentre risaliva un sentiero nel centro storico, non lontano da piazza Garambois. Le sue immagini sono poi state diffuse sulla pagina Facebook del Comune.

L'animale, adocchiato in paese, stava scendendo verso la strada, forse attirato dagli odori, poi è tornato indietro allontanandosi lungo il sentiero. Potrebbe trattarsi di un esemplare giovane, probabilmente impegnato nella cosiddetta fase di dispersione, un periodo in cui i lupi si allontanano dal branco di origine per cercare un nuovo territorio.

L’episodio si inserisce in un contesto sempre più frequente nelle vallate alpine, dove la presenza del lupo è ormai stabile e comporta un necessario equilibrio tra tutela della fauna selvatica e sicurezza dei cittadini. Le raccomandazioni restano quelle già note: non avvicinarsi, non inseguire l’animale e non lasciare rifiuti accessibili, in modo da evitare comportamenti confidenziali.

Un avvistamento che colpisce per la sua vicinanza al centro storico, ma che va anche letto come un fenomeno naturale.