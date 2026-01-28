Villaretto avrà il suo punto Smat: in primavera arriva la “casetta dell’acqua”

Un servizio atteso da almeno 4 anni e che ora diventa realtà. In primavera a Villaretto arriverà un punto Smat, la casetta dell’acqua che permetterà ai cittadini di rifornirsi di acqua potabile pubblica, naturale e frizzante, direttamente nel quartiere.

Un risultato frutto della sinergia tra enti e istituzioni, come ha sottolineato la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, che ha parlato di "un obiettivo raggiunto grazie al lavoro condiviso tra centro civico, Comune e Smat stessa".

Salgono le casette

Il progetto rientra in un piano più ampio di potenziamento delle casette dell’acqua sul territorio cittadino. A ricordarlo ci ha pensato l’assessora alla Transizione digitale di Palazzo Civico, Chiara Foglietta: "Lo scorso anno il Consiglio comunale ha approvato una delibera che prevede il passaggio delle casette Smatda 20 a 22. Una delle nuove installazioni è stata scelta proprio per Villaretto". Numeri alla mano sarà la 21esima, la terza in questa porzione di territorio che già conta strada San Mauro e largo Gottardo.

"Questo risultato - ha concluso il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto -, è il frutto di un lavoro iniziato nel 2022, portato avanti con determinazione dalla Circoscrizione 6 attraverso richieste formali, interlocuzioni continue e un confronto costante con i soggetti coinvolti. Questo intervento dimostra come il lavoro serio e continuativo delle istituzioni di prossimità possa tradursi in risultati tangibili per i cittadini".

Segnale per il territorio

Nel 2025 i 229 punti acqua hanno erogato complessivamente 43 milioni di litri di acqua con un risparmio di oltre 28 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo, pari a oltre 6.500 tonnellate di Co2, Per queto motivo l’arrivo del Punto a Villaretto rappresenta - come ha precisato il presidente di Smat, Paolo Romano -, non solo un servizio di prossimità, ma anche un passo in avanti sul fronte della sostenibilità ambientale, riducendo l’uso di bottiglie di plastica e valorizzando l’acqua pubblica. Un segnale concreto per un quartiere che chiede attenzione e servizi.

"Un servizio in più per il quartiere"

Soddisfazione arriva anche dai banchi della Sei. La consigliera di Fratelli d’Italia, Daniela Braiato, ha definito l’arrivo della casetta come "una bella vittoria per il quartiere, per i bambini e per tutte quelle persone che fino a oggi sono sempre state costrette a spostarsi per prendere l’acqua". Ma la Braiato guarda anche al futuro dell’area: "Ora speriamo in un ritorno dei banchi del mercato, che darebbero nuova vitalità a una zona un po' carente dal punto di vista dei servizi".

Per Michele Celentano, consigliere del gruppo Energie in Movimento, l’installazione rappresenta un primo passo: "Speriamo che il prossimo obiettivo possa essere Falchera, un altro territorio che avrebbe bisogno di questo tipo di servizio".