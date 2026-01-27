Ambiente, al via a Grugliasco la quinta edizione di "Dona un albero"

Nato nel 2023 come progetto sperimentale, "Dona un albero" ha raccolto nel tempo un’ampia adesione di pubblico, che ne ha confermato il successo e la prosecuzione.

L’iniziativa, promossa dalla Società Le Serre in collaborazione con il Comune di Grugliasco, prevede per il 2026 la possibilità di acquistare sei esemplari arborei che, entro il mese di aprile, andranno ad arricchire il patrimonio verde del Parco Culturale Le Serre, in Via Tiziano Lanza 31, a Grugliasco. Si tratta, in particolare, di un Cornus Controversa, una Magnolia Denudata Yulan, due Quercus Ilex, un Hamamelis Virginiana e un Cercidiphyllum Japonicum.

Come per le passate edizioni, l’albero può essere donato a una persona cara, a una causa, al ricordo di un momento speciale della vita, aderendo come singolo o come gruppo. I donatori saranno simbolicamente ringraziati con la consegna di un attestato di donazione e la stampa di una targhetta che verrà apposta sull’albero dopo la sua messa a dimora.

Per partecipare, il primo passo è collegarsi al sito www.leserre.org e cercare "Dona un albero 2026" nella sezione "Gare e bandi". Qui è possibile verificare le specie disponibili, con i relativi prezzi e le posizioni assegnate, il regolamento e scaricare la modulistica per aderire al progetto entro il 31 marzo.

Sarà cura della Società Le Serre organizzare a primavera una cerimonia di presentazione dei nuovi alberi arrivati, alla quale saranno invitati tutti i partecipanti, che potranno raccontare la propria storia di donazione e scoprire alcune curiosità botaniche sulle essenze neo-piantumate grazie alla presenza di un esperto agronomo.

Il progetto "Dona un albero" si inserisce nel più ampio impegno della Società Le Serre per la promozione di buone pratiche legate alla sensibilizzazione e alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione del verde urbano e alla partecipazione attiva della cittadinanza.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@leserre.org.