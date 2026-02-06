A Ivrea presentati i risultati di un'indagine sull'adozione dell'IA nelle imprese del Canavese

Si è svolto presso la sede di Confindustria Canavese a Ivrea un incontro nel corso del quale sono stati presentati i risultati di un’indagine realizzata per comprendere il livello di adozione, percezione e readiness delle imprese del territorio rispetto alle tecnologie di IA.

L’indagine è stata promossa dal Gruppo ICT e dal Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere di Confindustria Canavese, in collaborazione con il Digital Innovation Hub Piemonte, con l’obiettivo di ascoltare il tessuto industriale canavesano, mappandone punti di forza, barriere e prospettive, in un momento storico in cui l’IA sta diventando un fattore competitivo e trasformativo per tutti i settori produttivi. Ha coinvolto 54 imprese del territorio appartenenti a diversi settori manifatturieri e dei servizi, con una forte prevalenza di piccole e medie imprese.

L’evento di presentazione è stato aperto da Simonetta Sada, Presidente Gruppo ICT di Confindustria Canavese e da Alessandro Gruner, Presidente GAM di Confindustria Canavese.

Nel suo intervento introduttivo Simonetta Sada ha dichiarato: “Oggi non ci limitiamo a presentare dei dati: vogliamo creare un percorso, una collaborazione stabile tra imprese, associazione e partner tecnologici per rendere l’IA accessibile, responsabile e utile al nostro territorio, ascoltando anche qualche testimonianza di casi di successo proprio dalle imprese. Un ringraziamento particolare va agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Olivetti di Ivrea che hanno contribuito con grande impegno alla raccolta dei dati tramite le interviste alle imprese, supportandoci nella costruzione e nell’esecuzione della survey. Un esempio concreto di come scuola, territorio e imprese possano fare innovazione insieme”.

Alessandro Gruner ha aggiunto: “Dal report emerge un bisogno chiaro: le imprese chiedono supporto, strumenti concreti, esempi pratici e percorsi guidati. Per questo, oltre alla presentazione del report, oggi vogliamo mostrare i passi successivi, quelli che ogni azienda può intraprendere già da domani. In particolare, vedremo quali programmi finanziati sono messi a disposizione dal Digital Innovation Hub per avviare assessment e progetti di implementazione e le iniziative dedicate alle imprese dell’istituto AI4I”.

Si è entrati poi nel vivo dell’incontro con l’intervento di Marco Di Furia (Operations & Finance DIHP, Servizi DIHP finanziati per l’avvio di progetti di implementazione di IA nelle imprese) che ha presentato dettagliatamente il report “L’intelligenza artificiale come leva per la competitività e la collettività”.

Dai risultati dell’indagine emerge un tessuto imprenditoriale tecnologicamente maturo dal punto di vista infrastrutturale, ma ancora in una fase di transizione verso un utilizzo pienamente strategico dei dati e dell’Intelligenza Artificiale. Oltre il 94% delle aziende dichiara un livello di digitalizzazione medio o alto, con una diffusione molto elevata di sistemi gestionali ERP (87%) e strumenti di collaborazione digitale (83%). Tuttavia, solo circa una impresa su due utilizza strumenti chiave per un approccio data-driven, come Business Intelligence (59%), CRM (50%) e cloud computing (48%).

Il report evidenzia come il principale fattore abilitante per l’adozione dell’IA non sia tanto la tecnologia, quanto la valorizzazione e la governance del dato. La maggior parte delle aziende genera dati gestionali e produttivi, ma solo una quota più ridotta raccoglie in modo strutturato dati di qualità, manutenzione o provenienti da sensori IoT, elementi fondamentali per applicazioni avanzate come manutenzione predittiva, controllo qualità automatico ed efficienza energetica.

Un dato particolarmente significativo riguarda la governance dell’Intelligenza Artificiale: il 74% delle imprese non ha ancora definito prassi o policy interne sull’uso dell’IA, segnalando una crescente esigenza di accompagnamento anche sul piano organizzativo, normativo e culturale, soprattutto in vista delle nuove regolamentazioni europee.

Guardando al futuro, oltre il 70% delle imprese prevede che l’Intelligenza Artificiale avrà un impatto elevato sul proprio settore entro i prossimi cinque anni, con aspettative concentrate su tre ambiti principali: miglioramento dell’efficienza produttiva, supporto alle decisioni e automazione dei servizi interni e verso i clienti. Il sentiment complessivo è quello di un “realismo ottimista”: forte interesse e consapevolezza del potenziale dell’IA, accompagnati dalla necessità di percorsi graduali, concreti e misurabili.

I risultati dell’indagine confermano il ruolo strategico di Confindustria e del suo Digital Innovation Hub come abilitatore di questo percorso, attraverso strumenti di assessment, sperimentazioni pilota e iniziative di formazione e matchmaking, con l’obiettivo di accompagnare le imprese del territorio dal primo approccio all’Intelligenza Artificiale fino a una sua adozione strutturata, responsabile e sostenibile.

Al termine della presentazione del report è intervenuta Valeria Liuni, SUK Business Manager AI4I che ha presentato le iniziative dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale nell’Industria – AI4I di Torino a supporto delle imprese.

La sessione conclusiva è stata dedicata alle testimonianze di due aziende canavesane che stanno già utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale nelle loro attività: la Sertec Engineering Consulting Srl, rappresentata da Daniele Koetting, Responsabile Area Strutture e la Net Surfing Srl, con l’intervento di Luisa Spairani, Amministratore Delegato con delega all’innovazione.