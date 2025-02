Auto si ribalta in corso Agnelli e finisce sui binari dei tram (VIDEO)

Auto ribaltata in corso Giovanni Agnelli a Torino. Intorno alle 14.30 si è verificato un grave incidente all'angolo con via Buenos Aires, tra Borgo Filadelfia e Mirafiori. Per ragioni in fase di accertamento una macchina si è ribaltata, finendo all'interno della corsia riservata del tram: per circa un'ora e mezza il 10 è stato limitato in largo Orbassano e sul resto del tracciato sono stati inseriti dei bus sostitutivi.

Nel sinistro sono coinvolti due veicoli, oltre a un pedone, in base a una dinamica ancora da ricostruire nel dettaglio. Sul posto i sanitari del 118.

Strisce pedonali pericolose

Da tempo la Circoscrizione 2, per voce del coordinatore alla Mobilità Alessandro Nucera, chiede la soppressione di questo attraverso pedonale perchè giudicato estremamente pericoloso.