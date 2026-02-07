Bullismo e cyberbullismo, Nicco: “Le parole pesano, anche i silenzi”

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco rivolge, attraverso un video, un messaggio diretto e sentito alle ragazze e ai ragazzi piemontesi, “non solo come rappresentante delle istituzioni - spiega - ma come adulto che vi guarda e che crede profondamente in voi”.

Il bullismo e il cyberbullismo, ha sottolineato il Presidente, non sono fenomeni lontani o astratti, ma realtà che molti giovani vivono ogni giorno, tra i banchi di scuola, nei gruppi e sui social network. “Crescere non è semplice -sottolinea Nicco - e una parola detta per scherzo, una foto condivisa o un commento scritto di fretta possono ferire molto più di quanto si immagini. Le parole pesano. E a volte anche i silenzi pesano”.

Il presidente vuole richiamare l’attenzione sulle tante forme di sofferenza silenziosa che colpiscono i più giovani: ragazzi che ridono con gli altri ma che, una volta soli, si sentono sbagliati; che entrano in classe con lo stomaco chiuso; che fingono che vada tutto bene mentre dentro si sentono soli; che guardano il telefono con paura.

Da qui l’invito chiaro a non restare soli e a chiedere aiuto: “Parlarne non è una debolezza, è un atto di coraggio. Significa dire ‘io valgo e merito rispetto’. Un insegnante, un genitore, un allenatore, un adulto di cui fidarsi possono fare la differenza”.

Un messaggio altrettanto netto viene rivolto a chi prende in giro, esclude o umilia: “La forza non è far sentire qualcuno più piccolo. La vera forza è proteggere chi è più fragile. La vera popolarità non sono i ‘like’, ma la fiducia degli altri”.

Nicco, infine, ricorda il ruolo attivo che ciascun ragazzo e ragazza può avere nel contrasto al bullismo: fermare una presa in giro, non condividere contenuti offensivi, stare accanto a chi è solo, avere il coraggio di dire “basta”. “A volte - conclude - basta una voce per cambiare il clima di una classe. Basta una persona per far sentire qualcuno meno solo. Nessuno di voi è invisibile. Ognuno merita di sentirsi al sicuro, accolto e rispettato. Scegliere di difendere, ascoltare e tendere la mano significa diventare la parte migliore del mondo che verrà”.