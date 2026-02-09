"Back to the Bop!": l'ensemble del Dipartimento Jazz del Conservatorio Verdi in concerto a Santa Pelagia

Torino e il jazz, rappresentano un binomio inscindibile. La storia della città e l’evolversi nel tempo di uno stile musicale profondamente inciso nella grammatica della contemporaneità sono per tradizione il motore di grandi eventi pubblici, ma anche di momenti radicati nella formazione dei giovani che crescono all’ombra della Mole nell’ambito musicale.

Prova ne è il Dipartimento Jazz del Conservatorio “G. Verdi” di Torino che mercoledì 11 febbraio alle ore 21 porta nel Coro di Santa Pelagia il concerto del proprio ensemble, in cui militano alcuni dei migliori giovani talenti, allevati dalla prestigiosa istituzione cittadina.

In particolare, si esibiranno Antonello Gravela (sax), Francesco Chialà (pianoforte), Diego Sergi (contrabbasso e voce) e Filippo Aigotti (batteria).

Sotto il nome “Back To The Bop!”, l’esibizione rappresenta un momento speciale per venire in contatto non solo con uno dei generi musicali più amati dal pubblico, ma soprattutto per conoscerne le molteplici sfaccettature che nel corso della storia ne hanno arricchito il filone principale, dando vita a correnti e declinazioni sempre più uniche e originali.

È il caso dell’hard bop, lo stile sviluppatosi nei primi anni ’50 a cui l’ensemble rappresentante del Dipartimento Jazz del Conservatorio “G. Verdi” dedica un approfondimento particolare all’interno del proprio repertorio di standard e composizioni originali provenienti dalla grande tradizione afroamericana.

Nello specifico, l’hard bop è lo stile jazzistico, nato come diretta prosecuzione dell’esperienza bepop, che ne mantiene inalterate le caratteristiche di organico e struttura, ma che al tempo stesso presenta una maggiore attenzione alla composizione e all’arrangiamento dei brani. Sono facilmente riconoscibili al suo interno le influenze blues, rhythm & blues, gospel e dei ritmi afroamericani, arricchite da armonizzazioni e contrappunti coinvolgenti, che creano melodie particolarmente orecchiabili, tanto da essersi prestate a fare da colonna sonora all’epoca della lotta per i diritti civili, reagendo musicalmente al jazz più di tendenza della West Coast. Ne sono maestri indiscussi, artisti come Art Blakey, Horace Silver, Clifford Brown e Cannonball Adderely.

“Back To The Bop!” si inserisce nella rassegna “Intrecci Musicali” della stagione concertistica di Santa Pelagia ed è realizzato in collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino.