Lo Russo replica a Vannacci: "Considero gli attacchi a me e al Santo Padre una medaglia al valore"

Il sindaco Stefano Lo Russo replica alle parole del Generale Roberto Vannacci, ospite ieri del confronto organizzato dal sindacato di polizia Siulp all'hotel Fortino.

L’Europarlamentare si era infatti espresso senza mezzi termini sulla questione Askatasuna. “Il sindaco si dia una mossa” sono state le sue parole a durante l’incontro.

"Sono contento che posizioni come quella del generale Vannacci possano trovare cittadinanza qui", è la risposta del primo cittadino. "È proprio questa l’essenza della democrazia non siamo noi a metterla in discussione, a differenza sua".

"Considero gli attacchi di Vannacci al Papa e alla mia persona una medaglia al valore. Vannacci credo di Torino non conosca nulla o poco, mi sorprende che attacchi il sindaco su argomenti che difficilmente può conoscere nel dettaglio".

E sul sopralluogo di oggi ad Aska aggiunge: "È stato richiesto dai consiglieri comunali di visionare quello che si può fare in sicurezza".

Non manca una stoccata al leader di Siulp, Eugenio Bravo: "Ero sorpreso che fosse un evento organizzato da un sindacato di polizia ma poi ho visto che il leader di questo sindacato è il primo escluso alle scorse elezioni comunali del centrodestra nella lista della Lega. Credo che questo sia l’inizio della propria campagna elettorale".