Norma Winstone torna in concerto al FolkClub

Venerdì 13 febbraio

Norma Winstone torna in concerto al FolkClub

A due anni dallo straordinario concerto in quartetto del marzo 2024, venerdì 13 febbraio alle ore 21.30 torna sul palco del FolkClub una delle voci più raffinate, riconoscibili e influenti della storia del jazz vocale. Norma Winstone, icona assoluta della scena internazionale, si presenta in un set essenziale e prezioso, affiancata dal pianoforte di Glauco Venier e dalla batteria di Enzo Zirilli.

Un trio scelto per sottrazione, che lascia spazio all’ascolto profondo e alla forza evocativa di una voce unica, capace di muoversi con naturalezza tra improvvisazione pura, standard reinventati e composizioni d’autore. Dalla storica esperienza con gli Azimuth e le incisioni per ECM fino alle collaborazioni con Kenny Wheeler, John Taylor e Steve Swallow, Norma Winstone ha ridefinito il ruolo della voce nel jazz contemporaneo, trasformandola in strumento poetico, narrativo e timbrico.

