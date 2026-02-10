Chiude l'ambulatorio di via del Ridotto, Riboldi promette: "Potenzieremo assistenza a casa per pazienti over 75"

Procedono senza intoppi i lavori di riqualificazione dell’ex Astanteria Martini di largo Cigna, destinata a diventare uno dei poli sanitari più importanti della zona nord di Torino. Gli interventi per la Casa di Comunità, prevista al civico 74, si concluderanno per il 28 febbraio 2026: entro quella data saranno completate tutte le opere edilizie impiantistiche.

Chiude via del Ridotto

A fare il punto è stato l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, rispondendo all'interrogazione della consigliera regionale del Pd Nadia Conticelli. In via Cigna troveranno posto i servizi del Poliambulatorio di via del Ridotto, che dopo 75 anni a breve verrà chiuso : la struttura si trova in un'immobile privato ed in questi anni l'Asl Città di Torino ha sempre pagato un affitto annuale di oltre 190mila euro. A questo si aggiunge che si tratta di una sede obsoleta e con importanti barriere architettoniche.

Assistenza a domicilio per gli over 75

Per venire incontro soprattutto ai residenti più anziani di Borgo Vittoria, che negli scorsi mesi avevano dato il via a diverse mobilitazioni e proteste, Riboldi ha annunciato di voler potenziare l'assistenza per i prelievi a domicilio per i pazienti over 75 con patologie croniche.

"Sarà avviata - ha spiegato Riboldi - un'interlocuzione con le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) della Medicina Generali afferenti (all'area di via del Ridotto ndr), che stanno tenendo le prime riunioni per nominare i loro referenti" per il servizio. I prelievi a casa saranno "garantiti da un servizio esternalizzato".

Conticelli (Pd) incalza Riboldi

Critica la consigliera del Pd Nadia Conticelli, che ha replicato: "Il quadro fornito oggi dall’assessore in aula ha confermato che sarebbe stato assolutamente necessario provvedere quantomeno ad una proroga per il poliambulatorio di via del Ridotto, che consentisse una riorganizzazione del servizio territoriale nella Circoscrizione 5".