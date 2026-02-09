Nichelino festeggia i 105 anni di Noemi: "Prossimo obiettivo arrivare a 110" [VIDEO e FOTO]

Se non sapessi la sua età, mai le daresti 105 anni. Noemi Lentini ha festeggiato 105 anni nella Rsa Debouché di Nichelino e a celebrare questo straordinario compleanno sono venuti tutti i parenti e le persone care, ma anche il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alla Terza età Giorgia Ruggiero.

"Ho una salute di ferro"

Prima Genova, poi tanti anni a Torino nella zona di via Filadelfia, negli ultimi anni a Nichelino. Rimasta vedova nel 2003, Noemi non si è certo persa d'animo dopo aver gestito per tanti anni una pellicceria, mentre il marito Claudio Puggioni ("l'unico uomo della mia vita", ha detto commossa, "i ricordi più belli sono legati a lui") guidava una azienda del settore cosmetico. Il figlio Roberto se la coccola, come fanno tutte le oss della struttura di Nichelino dove è finita dopo una caduta che non le ha tolto il buon umore e la parlantina. "Grazie a mamma e papà che mi hanno dato una salute di ferro", ha tenuto subito a precisare. "A parte un diuretico, non prendo praticamente nessuna medicina".

Obiettivo arrivare a 110

Una lucidità fuori dal comune quella di Noemi, riflessi e attenzione che spesso fanno difetto a persone che hanno 25 o 30 di meno. E la voglia di guardare avanti, a dispetto dell'età: "Il prossimo anno saranno 106, ma il mio obiettivo è arrivare a 110 anni".

"Una donna dalle doti e dalla sensibilità straordinaria", ha sottolineato Tolardo, mentre le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena ricordo. "Ci siamo soffermati a parlare a lungo. Il suo non mollare mai e l'entusiasmo di andare avanti sono contagiosi". Impossibile non volerle bene. 105 volte auguri, Noemi.