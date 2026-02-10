Torino dal cuore d'oro, altri tre bambini della Striscia di Gaza arrivano al Regina Margherita

Tre bambini provenienti dalla Striscia di Gaza, accompagnati dai familiari e affetti da patologie gravi che richiedono cure complesse, sono arrivati a Torino nella tarda serata di ieri e ricoverati all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dove sono stati avviati i primi percorsi di cura.

Due sorelle - Salma H. 18 anni e Zaina H. di 11 - sono arrivate a Torino con i genitori e quattro fratelli: sono entrambe affette da anemia di Fanconi, una patologia genetica rara che comporta percorsi terapeutici particolarmente complessi. Zaina, la più piccola, dovrà essere sottoposta a un trapianto di midollo osseo, intervento già eseguito su sua sorella Salma che qui affronterà un periodo di terapia. Ha invece appena 22 mesi, Salima A., una bambina affetta da sordità, per la quale è previsto un percorso di cura che comprende l’impianto cocleare. Con lei sono stati accolti a Torino i genitori, uno zio e tre fratelli.

Salgono così a 18 i nuclei famigliari provenienti dalla Striscia di Gaza, che sono stati accolti al Regina Margherita, che si aggiungono ai 39 provenienti dall'Ucraina. Complessivamente, negli ultimi tre anni, l’ospedale ha accolto più di 100 bambini con i loro familiari provenienti dall’estero, di cui un terzo dai Paesi dell’Europa dell’Est, un terzo dall’Asia e dal Medio Oriente, e un terzo dall’Africa e dal Sud America.

"Il Piemonte continua a dimostrare la sua grande tradizione di solidarietà e generosità, accogliendo altre tre bambini provenienti da Gaza, con le loro famiglie che qui troveranno assistenza e ospitalità. A dicembre abbiamo intitolato il Regina Magherita ai “bambini del mondo” e oggi abbiamo, ancora una volta, la conferma di questa profonda vocazione solidale e internaizonale: il sistema sanitario regionale , infatti, interviene con la propria professionalità e competenza medica per curare bambini che provengono da ogni zona del mondo e in particolare da quelle più difficili. Il nostro ringraziamento va ad Azienda Zero per il coordinamento logistico dell’accoglienza e, soprattutto, a tutti i medici, infermieri ed operatori sanitari dell’ospedale pediatrico Regina Margherita che in questi frangenti dimostrano la loro grande umanità e che sapranno curare questi bambini affinché possano tornare presto a sorridere e a vivere in un contesto di serenità e pace», affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori alla Sanità, Federico Riboldi e alla Cooperazione internazionale, Maurizio Marrone.

Il coordinamento dell’operazione, dal primo arrivo notturno all’aeroporto di Linate, con un volo militare, fino al trasferimento a Torino e alla presa in carico in ospedale, è stato seguito da Azienda Zero attraverso la Centrale Operativa del 118, che ha gestito le fasi del trasporto sanitario e il lavoro delle équipe mediche e infermieristiche impegnate nell’accoglienza e affidatamento dei bambini al Dipartimento di patologia e cura del bambino dell'Ospedale Regina Margherita, diretto dalla professoressa Franca Fagioli.

"Abbiamo accolto e assistito fin da subito tre bambini con le rispettive famiglie nell'ambito della missione "Food for Gaza" che ha il significato di creare un ponte tra l'ospedale Infantile Regina Margherita e i bambini di Gaza tramite l'intermediazione delle forze diplomatiche e dei sanitari israeliani e palestinesi. Fin dai primi accertamenti l'ospedale si è attivato con le sue eccellenze multidisciplinari nelle migliori cure. Ringraziamo la rete di associazioni del terzo settore, grazie alle quali sarà possibile accogliere le loro famiglie. Ancora una volta il Piemonte e l'ospedale Regina Margherita si confermano modello di cooperazione internazionale e di solidarietà", dichiarno la professoressa Franca Fagioli (Direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino Regina Margherita) e il dottor Franco Ripa (Commissario OIRM).

"L’emergenza sanitaria richiede sempre risposte fondate su responsabilità, organizzazione e tutela delle persone più fragili. Anche in contesti di forte impatto umanitario, il 118 conferma il proprio ruolo di presidio pubblico affidabile. Come Azienda Zero siamo orgogliosi del lavoro svolto ogni giorno dalle professioniste e dai professionisti dell’emergenza", dichiara il Direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli.