A San Salvario una nuova Casa di Comunità nel Valdese in arrivo per aprile

San Salvario si prepara ad accogliere una nuova casa di comunità nell’ex ospedale Valdese di via Silvio Pellico n.28, finanziata con fondi del Pnrr.

Civico 28: diagnostica e servizi pediatrici

I lavori sull'edificio, attualmente sede di un poliambulatorio, saranno conclusi entro marzo 2026: la struttura sarà operativa per aprile. Tempistiche fornite dell'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, rispondendo ad un'interrogazione della capogruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra Alice Ravinale.

La nuova Casa di Comunità di via Silvio Pellico 28 ospiterà ospiterà servizi di diagnostica, consultori familiari e pediatrici, logopedia, nutrizione clinica, specialistica e diabetologia. Al civico 28 sarà presente anche un punto prelievi, pensato per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi sanitari del quartiere. Previsti anche gli screenig per il tumore della cervice, con punto prelievi.

Venti posti letto

All'interno dell'edificio saranno presenti anche 20 posti letto, destinanti ad accogliere: pazienti che necessitano di riabilitazione e rieducazione; pazienti dimessi dall'ospedale bisognosi di assistenza infermieristica continuativa; pazienti che necessitano di affiancamento loro o del caregiver prima del ritorno a casa.

Ravinale incalza Riboldi

"Bene l'apertura di via Silvio Pellico, - ha replicato Ravinale - ma per migliorare i servizi non bastano le infrastrutture territoriali che ora avremo grazie al PNRR". "Serve - ha aggiunto la capogruppo di AVS, all'indirizzo di Riboldi - una programmazione dei servizi, del personale necessario e dei protocolli di funzionamento che rendano le case della comunità non dei meri poliambulatori ma una vera rivoluzione della medicina di prossimità".