Aziende alla ricerca di personale: è in arrivo la seconda edizione di LavORA Vinovo

Appuntamento il 27 febbraio alla biblioteca civica di Vinovo per la giornata di recruiting organizzata dal Centro per l’impiego insieme al Comune: un’opportunità

per fare incontrare concretamente aziende che cercano personale e persone in cerca di lavoro

Dando seguito all’evento di recruiting organizzato nel 2024, che aveva visto una significativa partecipazione di aziende e candidati, il Centro per l’impiego di Moncalieri , in collaborazione con il Comune di Vinovo , organizza una nuova edizione, la seconda, di LavORA Vinovo. Anche quest’anno si tratterà di un evento di recruiting, pensato per fare incontrare aziende del territorio e persone che cercano occupazione, con il duplice obiettivo di valorizzare il tessuto produttivo locale e promuovere l’occupazione.

LavORA Vinovo si svolgerà venerdì 27 febbraio, dalle 9 alle 14, nella biblioteca civica di Vinovo, in via San Bartolomeo 40, al castello Della Rovere.

Per chi cerca impiego l’appuntamento rappresenta un’occasione concreta per presentarsi alle aziende partecipanti, conoscere le opportunità occupazionali del territorio o avviare un percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Hanno già confermato la propria presenza numerose realtà economiche locali, interessate a fare recruiting, incontrando candidati e svolgendo colloqui conoscitivi in presenza.

«Ogni evento che favorisce l’incontro concreto tra chi cerca lavoro e chi offre opportunità occupazionali è un tassello fondamentale delle politiche attive che la Regione Piemonte porta avanti con determinazione. Iniziative come questa rappresentano buone pratiche da sostenere e valorizzare, perché mettono al centro il lavoro reale e il tessuto produttivo dei territori. È la stessa logica che ha guidato la rinnovata edizione di IOLAVORO e la nascita delle Accademie di filiera: strumenti pensati proprio per ridurre la distanza tra domanda e offerta, formare competenze mirate e richieste dalle aziende e accompagnare le persone verso un’occupazione stabile e di qualità. La Regione crede in questo modello e continua a investire con responsabilità e visione, con l’obiettivo di aiutare ogni territorio a liberare energie», dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.

«Siamo felici di proporre la seconda edizione di LavORA Vinovo, dando continuità a un’iniziativa che il territorio ha già dimostrato di apprezzare e sostenere con grande partecipazione. LavORA Vinovo rappresenta un’occasione concreta per mettere in contatto diretto aziende e persone in cerca di occupazione, valorizzando le risorse locali e offrendo strumenti utili a chi desidera inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. In questo percorso è fondamentale la sinergia con il Centro per l’Impiego, partner prezioso con cui continuiamo a costruire opportunità reali di crescita e sviluppo per la comunità locale» dichiara Chiara Vittone, assessora alle Politiche sociali e del lavoro del Comune di Vinovo.

In preparazione dell’evento LavORA Vinovo, il Centro per l’impiego di Moncalieri organizza il laboratorio interattivo “Cercare lavoro con Piemonte Tu”, rivolto a chi desidera arrivare pronto ai colloqui.

Il laboratorio offrirà infatti strumenti pratici e suggerimenti operativi per: esplorare le opportunità di lavoro sulla piattaforma regionale Piemonte Tu ; creare o migliorare un curriculum personalizzato, efficace e coerente con le posizioni di interesse; candidarsi in modo mirato direttamente online.

Il laboratorio è in agenda mercoledì 25 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 nella biblioteca civica di Vinovo, in via San Bartolomeo 40, al castello Della Rovere.

Gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero, senza bisogno di prenotazione.