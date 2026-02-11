Ceramiche Keope: superfici contemporanee tra materia, progetto e responsabilità

Nell’architettura contemporanea, le superfici non sono più un semplice elemento di rivestimento, ma diventano parte integrante del progetto. Materiali performanti, durevoli e sostenibili contribuiscono a definire spazi fluidi, continui e sempre più connessi tra interno ed esterno. In questo scenario in continua evoluzione, la ceramica si conferma come uno dei linguaggi più versatili per interpretare le nuove esigenze dell’abitare e del costruire.

Una visione tutta italiana del gres porcellanato

È all’interno di questo contesto che si colloca Ceramiche Keope, realtà italiana fondata nel 1995 nel cuore del distretto emiliano. Un percorso di crescita costante ha trasformato nel tempo una giovane iniziativa produttiva in una struttura industriale solida, parte del Gruppo Concorde, realtà leader nel nostro Paese. Oggi, l’azienda opera su scala internazionale, con una presenza commerciale che raggiunge oltre 80 Paesi e una capacità produttiva superiore ai 6 milioni di metri quadrati all’anno.

La materia come linguaggio progettuale

Al centro della ricerca di Ceramiche Keope si colloca il gres porcellanato, interpretato come sintesi equilibrata tra estetica e performance. La materia diventa strumento espressivo e tecnico allo stesso tempo, capace di rispondere a esigenze funzionali complesse senza mai rinunciare alla qualità visiva. Le superfici Keope garantiscono resistenza, sicurezza, igiene e durabilità, risultando adatte sia per contesti residenziali sia per applicazioni commerciali e contract.

Ispirazioni naturali e varietà compositiva

La natura rappresenta da sempre la principale fonte di ispirazione del brand. Pietra, marmo, legno e cemento vengono rielaborati in chiave contemporanea attraverso collezioni caratterizzate da texture sofisticate, cromie ricercate e un’ampia gamma di formati. L’offerta spazia dai piccoli moduli alle grandi lastre fino al formato 120x278, includendo spessori differenziati per applicazioni indoor e outdoor, comprese le superfici da 20 mm per esterni.

Continuità tra spazi indoor e outdoor

Uno degli elementi distintivi dell’approccio Keope è la capacità di superare la separazione tradizionale tra ambienti interni ed esterni. Le collezioni coordinate consentono di creare progetti coerenti e continui, dove la materia accompagna il passaggio tra spazi abitativi, terrazze, giardini e aree outdoor.

In questo ambito trovano spazio anche le piastrelle piscina , pensate per ambienti wellness, spa e zone relax, dove sicurezza e resa estetica devono convivere. Le superfici in gres porcellanato dedicate alle piscine garantiscono infatti resistenza allo scivolamento, stabilità cromatica e continuità visiva tra bordo vasca, solarium e spazi circostanti.

Superfici e collezioni emblematiche

La ricerca tecnologica si traduce anche in soluzioni innovative come ULTRAmatt, finitura setosa e opaca che unisce una sensazione tattile piacevole a una maggiore facilità di pulizia. Tra le collezioni più rappresentative, Moov Up interpreta il fascino del cemento con un linguaggio essenziale e contemporaneo, mentre Versilia si distingue come la prima serie effetto marmo da 20 mm, pensata per applicazioni outdoor di alto profilo. Lavica, ispirata alla pietra vulcanica, esprime invece un’estetica materica e intensa, adatta a progetti architettonici dal carattere deciso.

Produzione responsabile e sostenibilità

Il valore del Made in Italy assume per Ceramiche Keope un significato concreto, legato a un ciclo produttivo interamente sviluppato all’interno del distretto ceramico italiano. La sostenibilità ambientale accompagna ogni fase della produzione attraverso politiche di economia circolare che prevedono il recupero totale delle acque, il riutilizzo degli scarti e la riduzione delle emissioni di CO₂ grazie a impianti di cogenerazione. L’autoproduzione di circa tre quarti del fabbisogno energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili certificate completano un modello industriale responsabile.

Un partner per il mondo del progetto

Numerose certificazioni, infine, tra cui ISO 17889, WELL Building Standard V2 e Declare, attestano il percorso intrapreso dall’azienda. L’esperienza affinata in contesti residenziali, commerciali e outdoor consente a Ceramiche Keope di affrontare con competenza le sfide della progettazione contemporanea. Superfici tecniche, soluzioni coordinate e attenzione alle prestazioni definiscono un approccio in cui il gres porcellanato accompagna l’evoluzione degli spazi, in Italia e all’estero.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.