La Palla, finisce una storia di 43 anni: chiusura definitiva dopo la svendita di Carnevale

È stato l’ultimo weekend di apertura per lo storico negozio di giocattoli, La Palla. Aperta 43 anni fa, è passata dall’avere più punti vendita sul territorio all’unica sede di via Giustetto a Pinerolo, nell’ex Palared. Ieri si è svolta l’ultima giornata con sconti che partivano dal 30 al 70% con una svendita in particolare sui vestiti di Carnevale, proprio il settore con cui erano partiti i fondatori Dario Gignone e Valentino Siesto nel 1982 in via Silvio Pellico 20. Non si sono viste le lunghe code di Natale, quando si era svolta la prima grande svendita, c’è chi entra, ma non tutti comprano.

Gli attuali proprietari, entrati in società nel 2010, non hanno voglia di parlare, ma le ragioni che li hanno portati alla chiusura sono molteplici.

Dopo l’apertura delle succursali di Roletto e di Mondovì negli anni Novanta, il nuovo millennio segna il declino a partire dalla nuova Ztl nel centro storico. Poi nel 2012, a pochi giorni da Natale l’incendio nella nuova sede di via Saluzzo. Il trasferimento nel’ex Palared sembrava un’occasione di rilancio, ma l’arrivo della pandemia è stata una spada di Damocle sugli affari, già messi in difficoltà dalle vendite online, al cambio di interesse dei più piccoli rispetto ai giochi una volta tanto amati dai bambini di ogni età.

Dopo la svendita di Natale e di Carnevale, il negozio chiude definitivamente i battenti, la serranda resterà abbassata per sempre.